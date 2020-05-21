أخيرا.. «سويفل» تحصل على ترخيص مزاولة نشاطها في كينيا

من قبل الهيئة الوطنية للنقل والسلامة NTSA

حصلت شركة سويفل المصرية لطلب خدمات النقل الجماعي الذكي عبر المحمول على ترخيص من الهيئة الوطنية للنقل والسلامة الكينية ( NTSA ) لمزاولة نشاطها فى نيروبي .

يشار إلى أن الشركة خاضت اشتباكات مع الهيئة منذ عدة أشهر بشأن عدم الامتثال لمعايير ترخيص مركبات النقل العام بالبلاد وهى نفس الأزمة التى واجهتها أيضا منافستها ( LITTLE SHUTTLE )

وبحسب موقع IT Web ، علق DIP patel مدير شركة سويفل فى كينيا قائلا: لقد وصلنا إلى حلول مع هيئة النقل من شأنها دعم حلول النقل الذكي وتحسين مستوي خدمة النقل العام فى كينيا، خاصة أن كلا الطرفين يتشاركان نفس الرؤية المتمثلة فى تطوير نظام نقل فعال للمسافرين آمن وموثوق ومريح وميسور التكلفة ” .

وأضاف: “نحن متحمسون لأن نتمكن من مواصلة عملياتنا ويسعدنا جدًا النظر في الإطار التنظيمي لدمج التطورات التكنولوجية القادمة في الصناعة”.

وأعلنت سويفل فى أغسطس من العام الماضي عن اعتزامها ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار شلن فى السوق الكينية خلال المرحلة المقبلة بحسب موقع كابيتال بيزنس ” CAPTIAL BUSINESS ” على أن يتم توظيفها فى زيادة عدد المدن التى تعمل بها الشركة فى كينيا بخلاف العاصمة ” نيروبي “