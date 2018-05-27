«أخيرا بدأ التحرك».. تركى آل الشيخ يعلق على طلب الأهلى تشكيل لجنة لحصر تبرعاته

أحمد الدسوقىعلق المستشار تركى آل الشيخ، الرئيس الشرفى السابق للنادى الأهلى، على طلب الأخير تشكيل لجنة مالية رفيعة المستوى لحصر تبرعاته للنادى، قائلا:" أخيرا بدأ التحرك بعد ثلاثة أيام". وتساءل المستشار السعودى عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: "ياترى ليه كان الصمت؟".وكان الكابتن محمود الخطيب، ر

أحمد الدسوقى

علق المستشار تركى آل الشيخ، الرئيس الشرفى السابق للنادى الأهلى، على طلب الأخير تشكيل لجنة مالية رفيعة المستوى لحصر تبرعاته للنادى، قائلا:” أخيرا بدأ التحرك بعد ثلاثة أيام”.

وتساءل المستشار السعودى عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: “ياترى ليه كان الصمت؟”.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد طلب ظهر اليوم، من المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة مالية رفيعة المستوى، لمراجعة وحصر جميع الأموال التي تبرع بها السيد تركي آل الشيخ للنادي، والتأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة، وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة.

