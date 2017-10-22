أخيرا.. المالية تعلن التوزيع التفصيلى للموازنة العامة للدولة

مها أبوودن: أفصحت وزارة المالية، أخيراً، عن تفاصيل التصنيف الوظيفى للموازنة العامة الحالية للدولة، للعام المالى 2017/2018 ، بعد مضى نحو 3 أشهر من العمل بها، ويعد التصنيف هو الأهم فى شرح الموازنة العامة للدولة، لما يوضحه من توزيع تفصيلى للمصروفات على كل قطاعات الدولة .وتعد هذه ال



مها أبوودن:



أفصحت وزارة المالية، أخيراً، عن تفاصيل التصنيف الوظيفى للموازنة العامة الحالية للدولة، للعام المالى 2017/2018 ، بعد مضى نحو 3 أشهر من العمل بها، ويعد التصنيف هو الأهم فى شرح الموازنة العامة للدولة، لما يوضحه من توزيع تفصيلى للمصروفات على كل قطاعات الدولة .

وتعد هذه المرة هى الأولى التى يتأخر فيها نشر التصنيف الوظيفى للموازنة لمدة 3 أشهر، وكان من المعتاد أن تقوم وزارة المالية بنشر الموازنة العامة للدولة بتصنيفاتها الثلاثة “الوظيفى، والاقتصادى، والبيان المالى”، فى يوليو من العام المالى .

بلغت قيمة مخصصات اللجنة العليا للانتخابات، نحو 9.2 مليون جنيه، مقارنة بنحو 10 ملايين جنيه، فى موازنة العام المالى الماضى.

وتضمنت مخصصات اللجنة نحو 6.9 مليون جنيه للأجور، 2 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات .

