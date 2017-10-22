اقتصاد وأسواق

أخيرا.. المالية تعلن التوزيع التفصيلى للموازنة العامة للدولة

  مها أبوودن:   أفصحت وزارة المالية، أخيراً، عن تفاصيل التصنيف الوظيفى للموازنة العامة الحالية للدولة، للعام المالى 2017/2018 ، بعد مضى نحو 3 أشهر من العمل بها، ويعد التصنيف هو الأهم فى شرح الموازنة العامة للدولة، لما يوضحه من توزيع تفصيلى للمصروفات على كل قطاعات الدولة .وتعد هذه ال
22 أكتوبر، 2017 22 أكتوبر، 2017

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مها أبوودن:
 
أفصحت وزارة المالية، أخيراً، عن تفاصيل التصنيف الوظيفى للموازنة العامة الحالية للدولة، للعام المالى 2017/2018 ، بعد مضى نحو 3 أشهر من العمل بها، ويعد التصنيف هو الأهم فى شرح الموازنة العامة للدولة، لما يوضحه من توزيع تفصيلى للمصروفات على كل قطاعات الدولة .

وتعد هذه المرة هى الأولى التى يتأخر فيها نشر التصنيف الوظيفى للموازنة لمدة 3 أشهر، وكان من المعتاد أن تقوم وزارة المالية بنشر الموازنة العامة للدولة بتصنيفاتها الثلاثة “الوظيفى، والاقتصادى، والبيان المالى”، فى يوليو من العام المالى .

بلغت قيمة مخصصات اللجنة العليا للانتخابات، نحو 9.2 مليون جنيه، مقارنة بنحو 10 ملايين جنيه، فى موازنة العام المالى الماضى.

وتضمنت مخصصات اللجنة نحو 6.9 مليون جنيه للأجور، 2 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات .

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