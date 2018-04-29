أخميم الجديدة ينفذ مدرسة تعليم أساسى بتكلفة 15 مليون جنيه

محمود زكيقال المهندس حسام فتحى رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إن الجهاز يقوم بتنفيذ مدرسة تعليم أساسي على مساحة 6700 متر مربع وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذها يصل إلى 12 شهرًا.وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أنه جار تنفيذ محطة محولات أخميم والتي تقوم الشركة الم

محمود زكي

قال المهندس حسام فتحى رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إن الجهاز يقوم بتنفيذ مدرسة تعليم أساسي على مساحة 6700 متر مربع وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذها يصل إلى 12 شهرًا.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أنه جار تنفيذ محطة محولات أخميم والتي تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذها حيث تبلغ تكلفتها حوالى 900 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك المحطة يهدف إلى تغذية المدينة بالكامل بالكهرباء.

ولفت إلى أن الجهاز يسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع له وبنسبة تنفيذ تجاوزت 95% من الخطة، موضحًا أن ميزانيته خلال العام الحالي 2017/2018 تبلغ حوالى 248 مليون جنيه.

وأوضح أن شركتى السلام والمحمدية للمقاولات العامة تنفذان 1632 وحدة إسكان إجتماعي بالمدينة وذلك بتكلفة تتجاوز 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن هناك 800 وحدة إسكان مساحة 63 مترا مربعا تم تسليمها لجهاز المدينة خلال الفترة الماضية.