أخميم الجديدة تنفذ 12 مشروعا خدميا

محمود زكي كشف المهندس حسام فتحى أمين رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة أن الجهاز يقوم بتنفيذ 12 مشروعا خدميا جديدا بالمدينة والتي تتمثل في تنفيذ مكتب بريد وكذلك وحدة إطفاء وعدد من الوحدات الصحية وكذلك عدد من المدارس بالمدينة وسوق تجارية ومخبز آلي. وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن تكلفة تنفي



محمود زكي

كشف المهندس حسام فتحى أمين رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة أن الجهاز يقوم بتنفيذ 12 مشروعا خدميا جديدا بالمدينة والتي تتمثل في تنفيذ مكتب بريد وكذلك وحدة إطفاء وعدد من الوحدات الصحية وكذلك عدد من المدارس بالمدينة وسوق تجارية ومخبز آلي.



وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تبلغ حوالي 60 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء منها خلال العام الحالي بحد أقصى، مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات يعمل على زيادة كفاءة المدينة من الناحية الخدمية.



وأكد أن شركتي السلام والمحمدية للمقاولات العامة تقومان بتنفيذ 68 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة على أن يتم الانتهاء من خلال العام الحالي مشيرًا إلى أن التكلفة الإنشائية تتجاوز حوالي 200 مليون جنيه.



وأوضح أن الجهاز يخطط لإنشاء جامعة خاصة، بالإضافة إلى حصر الأراضى المتاحة وأكد رئيس جهاز أخميم الجديدة، استكمال أعمال الطرق والأسفلت ومخرات السيول خلال العام الحالى.



ولفت إلى أن الخطة الجديدة للمدينة تشمل تنفيذ عدد من وحدات الإسكان المتوسط، حيث ينتظر الجهاز الرسومات الخاصة بها للبدء فى التنفيذ، بالإضافة إلى أنه تم تجهيز 500 قطعة أرض سكنية للطرح على المواطنين بنظام القرعة العلنية، خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن الجهاز أرسل بيان إلى هيئة المجتمعات العمرانية بتلك الأراضى ومواقعها، ومن المنتظر الموافقة على طرح تلك القطع بالكامل أو تحديد جزء منها، بالقرعة المقبلة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من محطة المياه النقالي بسعة 2000م3/يوم، ويجري تنفيذ أعمال شبكة مياه المرحلة الأولى للمدينة، وتنفيذ أعمال البوستر بسعة 2000م3/يوم، وتنفيذ شبكات مياه بطول 2.166 كم.