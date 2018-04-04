أخميم الجديدة تنفذ محطة محولات بتكلفة 900 مليون جنيه

محمود زكيقال المهندس حسام فتحى أمين رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة إن الجهاز يقوم بتنفيذ محطة محولات أخميم وذلك بتكلفة تقدر حوالي 900 مليون جنيه حيث تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذها.وأضاف رئيس الجهاز أن المحطة تستهدف التغذية الكهربائية للمدينة بالكامل ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من

محمود زكي

قال المهندس حسام فتحى أمين رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة إن الجهاز يقوم بتنفيذ محطة محولات أخميم وذلك بتكلفة تقدر حوالي 900 مليون جنيه حيث تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذها.

وأضاف رئيس الجهاز أن المحطة تستهدف التغذية الكهربائية للمدينة بالكامل ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء منها خلال العام القادم.

وأشار إلى أن الجهاز يستعد لتنفيذ مدرسة تعليم أساسي على مساحة 6700 متر مربع إذ تستغرق مدة التنفيذ حوالي عام على أن يتم تشغيلها خلال العام الدراسي المقبل مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المدرسة تقدر بحوالي 15 مليون جنيه.

وأوضح أن هناك مفاوضات مع إحدى المؤسسات التعليمية للحصول على قطعة أرض لتنفيذ مدرسة دولية بها

وأشار إلى أن تلك الخطوة ستفيد المدنية بنسبة الإشغال الخاصة بها.

وأكد أن الجهاز يسير وفقًا للخطة الزمنية بالنسبة للميزانية الموضوعة لتنفيذ المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها.

وأوضح أن الجهاز انتهى من تنفيذ 800 وحدة إسكان إجتماعي بالكامل مشيرًا إلى أن مساحة الوحدة تبلغ حوالي 63 متر مربع.

وأضاف أن الجهاز يستعد لطرح ثلاث محال تجارية بالمزاد العلني خلال الفترة القادمة إذ أن الجهاز أرسل تفاصيل المحال ومساحاتها للهيئة وذلك تمهيدًا للموافقة على طرحهم.

وأشار إلى أنه جار الإنتهاء من تنفيذ 12 مشروع خدمي بالمدينة والتي تتمثل في تنفيذ مكتب بريد وكذلك وحدة إطفاء وعدد من الوحدات الصحية وكذلك عدد من المدارس بالمدينة وسوق تجاري ومخبز آلي.

ولفت أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تبلغ حوالي 60 مليون جنيه مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات يعمل على زيادة كفاءة المدينة من الناحية الخدمية.

وأكد أن شركتي السلام والمحمدية للمقاولات العامة تقومان بتنفيذ 68 عمارة إسكان إجتماعي بالمدينة على أن يتم الإنتهاء من خلال العام الحالي مشيرًا إلى أن التكلفة الإنشائية تتجاوز حوالي 200 مليون جنيه.

وشدد رئيس جهاز أخميم الجديدة، على استكمال أعمال الطرق والأسفلت ومخرات السيول خلال العام الحالى.

وأضاف أنه تم الانتهاء من محطة المياه النقالي بسعة 2000م3/يوم، ويجري تنفيذ أعمال شبكة مياه المرحلة الأولى للمدينة، وتنفيذ أعمال البوستر بسعة 2000م3/يوم، وتنفيذ شبكات مياه بطول 2.166 كم.