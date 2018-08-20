أخميم الجديدة تسعد لطرح أراض لتنفيذ مجتمع عمراني متكامل بالمدينة

محمود زكي:قال المهندس حسام القباني رئيس جهاز أخميم الجديدة إن الجهاز يستعد لطرح 14 فدان على المستثمرين العقاريين خلال الفترة القادمة وذلك لتنفيذ مشروع مجتمع عمراني متكامل.وأضاف رئيس الجهاز في تصريحاته لـ"المال" أن الطرح يعد أراضي المجتمع عمراني متكامل " كمبوند" يعد هو الأول من جانب ا

محمود زكي:

قال المهندس حسام القباني رئيس جهاز أخميم الجديدة إن الجهاز يستعد لطرح 14 فدان على المستثمرين العقاريين خلال الفترة القادمة وذلك لتنفيذ مشروع مجتمع عمراني متكامل.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحاته لـ”المال” أن الطرح يعد أراضي المجتمع عمراني متكامل ” كمبوند” يعد هو الأول من جانب الجهاز مشيرًا إلى أن الجهاز يستعد لطرح عدد من قطع الأراضي الإستثمارية للأنشطة المختلفة

وأوضح القباني أن الأراضي الإستثمارية للأنشطة المختلفة تتمثل في تنفيذ مدارس وكذلك مستشفيات وغيرها من المشروعات مشيرًا إلى أن الموقع المتميز للمدينة يجعلها قبلة المستثمرين بالصعيد.

ولفت إلى أن الجهاز نجح في بيع وحدتين تجاريتين بالإضافة إلى صيدلية وذلك خلال المزاد الذي أجراه الإسبوع الماضي مشيرًا إلى أن أعلى سعر للمتر التجاري بلغ 21500 جنيه للمتر في حين سجل أقل سعر للمتر قيمة 15500 جنيه في سجل سعر المتر بالنسبة للصيدلية قيمة 20500 جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز أن ذلك المزاد يعد هو الأول بالمدينة منذ نشأتها مشيرة إلى أن سعر بيع المتر مرضي للغاية ويرجع إلى كون المدينة بها العديد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية القوية بالإضافة إلى كونها قريبة من المدينة الأم وكذلك نهر النيل وهو ما يجعل موقعها متميز للغاية.

وأشار إلى أن الجهاز يستعد أيضًا خلال الأيام القليلة القادمة لطرح مخبز وكذلك حضانة بنظام حق الانتفاع لمدة سبع سنوات.