أخميم الجديدة ترفع خطتها بنسبة 55 % .. وترفيق 400 فدان بالمدينة

المخازن تسيطر على أكثر من %25 من إجمالى الأراضى المستهدف ترفيقها

طلب جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة 233 مليون جنيه بميزانية العام المالى القادم وذلك لتنفيذ أعمال مرافق مختلفة بالمدينة، مقابل 126 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.

وقالت المهندسة يسرا أحمد نائب رئيس جهاز المدينة أن الخطة المتوقعة للجهاز خلال العام المالى القادم تشمل ترفيق 400 فدان بالمدينة وذلك بأنشطة مختلفة تشمل الأراضى الصناعية والخدمية وكذلك السكنية مشيرة إلى أن مساحة المخازن تسيطر على أكثر من %25 من إجمالى الأراضى المستهدف ترفيقها.

وأضافت أن الميزانية الجديدة أيضا ستشمل استكمال مشروعات الإسكان الإجتماعى فى المدينة.

أشارت إلى أن خطة جهاز المدينة 2020-2021 بلغت قيمتها حوالى 126 مليون جنيه مستهدف من خلالها تنفيذ مشروعات الإسكان وأعمال ترفيق الأراضى بالمدينة.

ولفتت إلى أنه جار تنفيذ محطة محولات أخميم، التى تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذها مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المحطة تبلغ حوالى 900 مليون جنيه.

وقالت إن المحطة تهدف إلى تغذية المدينة بالكامل بالكهرباء. وتقع مدينة أخميم الجديدة فى محافظة سوهاج وتعتبر المدينة من مدن الجيل الثالث، وتم إنشاؤها بقرار رئيس الجمهورية رقم (195) لعام 2000 يحدها من الشمال الغربى وادى النزيزة ودير مارجرجس ويبعد الحد الغربى الأوسط والجنوبى للمدينة حوالى 2 كم عن نهر النيل ويقترب الحد الغربى الشمالى بمسافة 1 كم من النهر