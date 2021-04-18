أخطاء في «لحم غزال» لغادة عبد الرازق وممدوح يتجاوز أزمة الكلام ومكي يتصدر المشهد

مع عرض أولى حلقات مسلسلات شهر رمضان الحالى ظهرت ردود الأفعال على بعض المشاهد المقدمة فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث يرى الكثيرون أن الفنان محمد ممدوح استطاع تجاوز أزمة التحدث التي كانت ظاهرة في مخارج الحروف له…

مع عرض أولى حلقات مسلسلات شهر رمضان الحالى ظهرت ردود الأفعال على بعض المشاهد المقدمة فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث يرى الكثيرون أن الفنان محمد ممدوح استطاع تجاوز أزمة التحدث التي كانت ظاهرة في مخارج الحروف له فى رمضان الماضي وبدت مخارج حروف النطق له في مسلسلى “خلي بالك من زيزي” و”لعبة نيوتن” واضحة جيدا .

و أعرب الكثيرون أيضا عن إعجابهم باداء كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي في مسلسل “الاختيار2” إخراج بيتر ميمي ، ووجود أخطاء في مسلسل الفنانة غادة عبد الرازق “لحم غزال” بظهور بائعة لأكلة مصرية” فشة” في لبنان وهي بكامل مكياجها وغيرها من الأخطاء التي بدت واضحة من الحلقة الأولى للعمل .

فايزة هنداوي : مكي أضاف لنفسه كثيرا بالاختيار2 وممدوح تخلص من مشكلة النطق

أعربت الناقدة فايزة هنداوي عن كون أحمد مكي حقق نقلة كبيرة في تاريخه الفني في مسلسل “الاختيار 2” ، وبرغم أنه حقق نجاحا كبيرا في الكوميديا السنين الماضية وكان يحقق بها مشاهدات كبيرة لكن كونه يجازف بهذه الخطوة في “الاختيار 2” فذلك شيئ يحسب له بأن يقدم شخصية تراجيدية ووطنية بصورة مميزة وذلك مكسب كبير للجمهور ولمكي بعودته للساحة الفنية بقوة .

وتابعت إن غادة عبد الرازق حينما تظهر بكامل مكياجها وهي تبيع ” فشة” في لبنان فذلك أصبح عاديا في المسلسلات المصرية على عكس منى زكي التي ظهرت بدون أي مكياج وهي تتحرك في مسلسل “لعبة نيوتن” وهي تهرب ، لأنه لايوجد وقت وهي تهرب أن تضع مكياج وذلك فيه مصداقية كبيرة، أما غادة فلم يكن جيدا أبدا أن تظهر بهذا الشكل .

وأكدت أن محمد ممدوح يحسب له أنه استطاع التخلص من أزمة مخارج الحروف في النطق التي كان يعاني منها العام الماضي ، لأنه فنان موهوب وممثل جيد وحتى الآن هو يقدم دورا جيدا في مسلسل “لعبة نيوتن” .

أيمن سلامة : لايمكن الحكم بصورة كبيرة حاليا على أي مسلسل أو فنان والسوشيال ميديا موجهة

وأوضح السيناريست أيمن سلامة أنه حتى الآن لايمكن الحكم بصورة كبيرة من الأفضل والمميز في أدائه الفني في مسلسلات رمضان ، لأنه من الطبيعي أن تكون الحلقة الأولى جيدة لجميعها لكن الفيصل ليس حاليا أبدا .

وأشار إلى أن الحكم المسبق من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليس سليما ، وأصبحت كلها موجهة بشركات وأصبح ذلك مكشوفا للجميع وتقود الرأي العام في مصر .

وتابع إنه يتم دفع أموال لتوجيه الرأي العام لمشاهدة مسلسلات معينة ، لكن يجب أن يعي الجمهور العادي ذلك ويتعافى من ذلك فشخص ما يكتب كلمة عبر فيسبوك عن مسلسل معين فنجد أشخاصا كثيرين ” يلهثون ” وراءه دون مشاهدة المسلسل لكن العمل الجيد سيفرض نفسه بقوة خلال الأيام المقبلة.