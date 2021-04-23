جاء بيان بنك JP Morgan كالتالي: «من الواضح أننا أخطأنا في تقدير حجم الشعور بأن هذه الصفقة ستتم، سوف نتعلم من هذه التجربة كشركة». وأضاف: «في النهاية تم سماع جماهير كرة القدم بصوت عالٍ وواضح، وهذا هو الأهم، لا صوت يعلو فوق صوتهم».

نشر بنك «JP Morgan»، المسئول الرئيسي عن تمويل دوري السوبر الأوروبي، بيانًا رسميًّا؛ وذلك للكشف عن كواليس فشل المشروع في الأيام الأخيرة، بعد انسحاب العديد من الأندية الأوروبية. وجاء بيان بنك JP Morgan كالتالي: «من الواضح أننا أخطأنا في تقدير حجم الشعور بأن هذه الصفقة ستتم، سوف نتعلم من هذه التجربة كشركة». وأضاف: «في النهاية تم سماع جماهير كرة القدم بصوت عالٍ وواضح، وهذا هو الأهم، لا صوت يعلو فوق صوتهم».

وتابع: «كنا نتوقع أن يكون هذا عاطفيًّا، لقد رتبنا قرضًا لعميل، ليس نحن من يفترض أن يقرر الطريقة المثلى لعمل كرة القدم في أوروبا وإنجلترا».

ماذا حدث؟

أعلن 12 ناديًا من الصفوة في تاريخ الكرة إنشاءهم مسابقة دوري السوبر الأوروبي، وكشفوا عن انطلاق أول نسخة من المسابقة بداية من الموسم المقبل 2021- 2022، في بيان رسمي الاثنين 19 أبريل.

تلك الأندية كانت: مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، آرسنال، ليفربول، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة، يوفنتوس، ميلان، إنتر.

لكن بعد 24 ساعة فقط من هذه الثورة الكروية، فقد انسحبت جميع الأندية المؤسسة للمشروع بعد ضغط جماهيري كبير على كل المستويات، إلى جانب رفض بعض لاعبي هذه الأندية نفسها فكرة المشروع.

ولم يتبق من الأندية المؤسسة حتى الآن سوى برشلونة وريال مدريد.