سيـــاســة

أخصائي مناعة يكذب ترامب بشأن أسباب تصدر أمريكا إصابات «كورونا»: زيادة الاختبارات ليس السبب

كان ترامب قد كتب تغريدته أثناء استماع لجنة إشراف بمجلس النواب إلى كبير المسؤولين الصحيين المنوطين بالاستجابة الاتحادية لفيروس كورونا.
المال - خاص 12:18 ص, السبت, 1 أغسطس 20 12:18 ص, السبت, 1 أغسطس 20

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رفض الدكتور أنتوني فاوتشي، الاختصاصيّ الأمريكي في علم المناعة، تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب زعم فيها أن تصدر الولايات المتحدة لعدد إصابات كورونا عالميًا هو بسبب زيادة الاختبارات.

وردًا على سؤال من عضو ديمقراطي بمجلس النواب، قال فاوتشي إن معدل التفشي في الولايات المتحدة هو نتيجة عدة عوامل، منها تخلي بعض الولايات مبكرا عن الإغلاق، وتجاهل التوجيهات الاتحادية.

وتدعو هذه التوجيهات إلى نهج تدريجي للتخلي عن الإغلاق في المطاعم والحانات والصالات الرياضية، بناء على عدد الإصابات في كل ولاية.

وكان ترامب قد كتب تغريدته أثناء استماع لجنة إشراف بمجلس النواب إلى كبير المسؤولين الصحيين المنوطين بالاستجابة الاتحادية لفيروس كورونا.

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بقلم المال - خاص

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