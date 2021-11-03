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«أخصائي حجامة بشهادة مزورة».. كشف أكاديمية تدريب طبي وهمية تنصب على المواطنين

في محافظة الجيزة.
أماني عوض 1:02 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 1:02 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين على إدارة أكاديمية تدريب طبي بدون ترخيص في محافظة الجيزة ، بعد النصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية.

ترجع التفاصيل إلى تأكيد معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ، أن سيدة -مقيمة بمحافظة الجيزة- تدير أكاديمية تدريب طبي “بدون ترخيص” – في منطقة بولاق الدكرور، وانتحلت صفة طبيبة وتزاول مهنة الطب بدون ترخيص.

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وأضافت التحريات أنها أعلنت عن تلك الأكاديمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإيهام ضحاياها بأن مدة التدريب 3 أيام، يحصل خلالها الدارس على شهادة تفيد حصوله على درجة أخصائي بمجال العلاج بالحجامة مقابل مبلغ مالي.

إضافة إلى شراء أدوية مجهولة المصدر تقوم بتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء منتجات طبية لعلاج العديد من الأمراض، وتسويقها على ضحاياه بأسعار باهظة.

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وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافها وضبطها، وبرفقتها شخصين آخرين يعملان بالأكاديمية.

وبتفتيش الأكاديمية عُثر على مجموعة من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية تفيد حصولهم على درجة أخصائى فى العلاج بالحجامة، 300 عبوة بلاستيكية بداخلها أعشاب مجهولة المصدر، جهاز يستخدم فى العلاج بالحجامة، 6000 كبسولة فارغة جاهزة للتعبئة مجهولة المصدر، 3 جوال بداخلهم أعشاب وبودرة مجهولة المصدر تستخدم فى تعبئة الكبسولات، كمية من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية تحمل أسماء الضحايا، مبلغ مالي.

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وأمكن الاستدلال على 4 من الضحايا، وبسؤالهم أيدو ماجاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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