أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 9-4-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم ، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة.

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس ، اختتام جلسة التداول على تأرجح ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 905 مليون جنيه على الأسهم .

وصعد EGX30 بنسبة 2.24 % إلى 10321نقطة، بينما هبط مؤشر EGX70 بنسبة 0.63% إلى 1041 نقطة ، فى حين هبط«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37% عند مستوى 1062 نقطة.

وصعدEGX50 بنسبة 0.01 % إلى 1420 نقطة، كما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.83% إلى 11708 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب ولأجانب للبيع.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللون الأخضر والأحمر ، إذ صعد 53 سهمًا من إجمالى 170 متداولة، بينما هبط 78 فقط، وبقى 39 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : السويدى اليكتريك تعلن توزيع نقدى على المساهمين

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها إعلان شركة السويدى اليكتريك عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.8 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 30 ابريل الجارى.

وقالت الشركة إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم الإثنين الموافق 27 ابريل الجارى.

ويبلغ رأسمال السويدى اليكتريك 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة ، بين خمسة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.7% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة المصرية.

طلعت مصطفى تصدر أكبر طرح صكوك إجارة إسلامية في تاريخ سوق المال

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

كما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن نجاحها فى إصدار أول طرح لصكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 2 مليار جنيه، وهو أكبر طرح يصدر من شركة قطاع خاص فى تاريخ سوق المال فى مصر.

وقالت المجموعة إن شركتها التابعة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى نجحت فى إصدار صكوك إجارة لأول مرة فى مصر بقيمة 2 مليار جنيه.

وتعد صكوك الإجارة أحد أنواع الصكوك الإسلامية، وتقوم فكرتها على تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية ( صكوك ) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية.

وبدأ ذلك النوع من الصكوك فى الانتشار منذ سنوات قليلة في بعض الدول العربية والإسلامية مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

ام ام جروب تستحوذ على 50% من فيتاس مصر.

شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة

كما أفصحت شركة ام إم جروب للصناعة والتجارة العالمية عن زيادة نسبة مساهمتها فى شركة فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر إلى 50% بعد عملية استحواذ على حصة شركة فيتاس جروب نفذتها شركة مشتركة.

وقالت إم إم جروب فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس إن شركة ابتكار القابضة للاستثمارات استحوذت على حصة فيتاس جروب البالغة 50% فى شركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر التى تمتلك فيها النصف الآخر.

ويعنى هذا أن شركة ابتكار القابضة للاستثمارات أصبحت تمتلك 100% من أسهم فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر، وقالت الشركة إن عملية الاستحواذ تمت فى شكل صفقة نقل ملكية أسهم فى البورصة المصرية .

ويتوزع هيكل ملكية ابتكار القابضة للاستثمارات بين شركتى إم إم جروب بنسبة (49.9% )، وشركة بى إنفستمنتس القابضة بنسبة (50.1%).

وأشارت إم إم جروب إلى أن حصتها فى شركة فيتاس مصر ارتفعت من 25% إلى 50% بعد إتمام هذه الصفقة.

ابن سينا فارما تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.07 جنيه للسهم

شركة ابن سينا فارما

كما أعلنت شركة ابن سينا فارما عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.07 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 26 ابريل الجارى .

وقالت الشركة إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة الثلاثاء الموافق 21 ابريل الجارى.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 205 مليون جنيه موزعا على 820 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.