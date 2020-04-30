أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 30-4-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وصعد EGX30 بنسبة 0.08% إلى 10554 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 1.34% إلى 1225 نقطة، فى حين صعد egx100 بنسبة 0.58% عند مستوى 1134 نقطة.

وهبط EGX50 بنسبة 0.03% إلى 1633 نقطة، بينما هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.14% إلى 12260 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالي 175 سهما متداولة، بينما هبط 55 فقط، وبقى 24 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: ليسيكو مصر تغلق أحد مصانعها بسبب كورونا

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إعلان شركة ليسيكو مصر إعادة فتح أحد مصانعها بمدينة برج العرب الجديدة بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب ظهور حالة كورونا.

وقالت الشركة إن هذا المصنع عاد إلى العمل مع اتخاذ التدابير الوقائية، مشيرة إلى أنها يتبع أحد شركاتها “ليسيكو للصناعات الخزفية”.

فى سياق متصل، أعلنت الشركة عن إغلاق مصنع آخر تابع لاحدى شركاتها “السيراميك الدولية” بمدينة برج العرب الجديدة لمدة أسبوعين أيضا.

وقالت ليسيكو مصر إن هذا المصنع تم إغلاقه مؤقتا لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الصحة لظهور حالة مصابة بين العاملين.

وينتج مصنع السيراميك الدولية حوالي 55% من إجمالي إنتاج مجموعة ليسيكو مصر من البلاط.

سبيد ميديكال : نتوقع 4 ملايين جنيه إيرادات من جهاز البكتيريا

قالت شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى الخدمات الصحية إنها تتوقع إيرادات بقيمة 4 ملايين جنيه من تشغيل جهاز تحليل البكتيريا الجديد المضاف إلى معاملها.

وأضافت الشركة أن تقديرها للإيرادات بهذا المبلغ سبق ظهور فيروس كوورنا، مشيرة إلى أنها تجرى مراجعة حول تأثير الوضع على تلك التوقعات من عدمه.

وأفصحت سبيد ميديكال، أمس الأربعاء، عن إضافة جهاز جديد لتحليل البكتيريا فى مدة وجيزة تصل إلى 48 ساعة، مقارنة بالتحليل اليدوى الذى يستغرق أسبوعا.

وقالت الشركة إن هذا الجهاز “Automated Blood Culture” موجود فى المركز الرئيسى للشركة فقط ويخدم كل فروعها ومعاملها.

مساهم يرفع حصته فى شركة غاز مصر بنصف مليون جنيه

كما أعلنت شركة غاز مصر عن قيام المساهم محمد عبد الله معوض أحمد بشراء 9700 سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 517 ألف جنيه تقريبا.

وقالت غاز مصر إن نسبة مساهمة العميل ارتفعت بعد العملية إلى 1.32% مقارنة فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 1.28% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 53.3 جنيه ، وتم التنفيذ بواسطة شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية .

وأظهر الإفصاح وجود مجموعة مساهمين مرتبطين بالمساهم تستحوذ على 5.04% من أسهم غاز مصر.

البورصة تعلن أرصدة 16 شركة من شهادات الإيداع

الشركات المقيدة بالبورصة

وأفصحت البورصة المصرية، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيكو مصر، لرصيدهما، وتبقى 71.4 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح الجدول وجود شركة أخرى مازالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان.

كما تضم شركات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 697.5 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 462.2 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 مليون سهم.

كما يتبقى لجى بى أوتو 275.6 سهم، عامر جروب 231.9 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.5 مليون سهم ، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 168.6 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “ نعيم القابضة، إيديتا، حديد عز ، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 84.1 مليون سهم، 80.2 مليون سهم، 74.7 مليون سهم، 61.2 مليون سهم ، 32.1 مليون سهم و3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة.