أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 30-1-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات 804 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.13% إلى مستوى 13918 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.76% إلى 1395 نقطة.

كما صعد egx50 بنسبة 1.59% إلى 1935 نقطة، ومؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.53% إلى 16099 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 106 سهما من إجمالى 178 سهم تداولا، بينما هبط 30، وبقى 42 دون تغيير.

أوراسكوم للتنمية تعين رئيس مجلس إدارة جديد

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إفصاح شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن ترشيح الدكتور سامى زغلول لرئاسة مجلس إدارتها خلفا للدكتورة منال حسين عبد الرازق التى تقدمت باستقالتها أمس الأربعاء.

وقالت أوراسكوم للتنمية مصر إن استقالة د. منال عبد الرازق أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 30 يناير الجارى.

وعبر أعضاء مجلس إدارة الشركة عن تقديرهم لرئيستهم المستقيلة وجهودها خلال الخمس سنوات الماضية التى شغلتها معهم.

وشغل د.سامى زغلول منصب المدير التنفيذى السابق فى بنك التنمية الأفريقى ممثلا عن مصر وجيبوتى، كما تم تعيينه بمنصب الأمين العام لمجلس وزراء الحكومة المصرية لمدة 8 سنوات.

السويدى إليكتريك تفوز بمشروع وزارة النقل لإنشاء أول ميناء جاف فى مصر

كما شهدت الجلسة إعلان شركة السويدى اليكتريك عن فوز تحالفها بمشروع طرحته وزارة النقل لإنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.

وقالت السويدى اليكتريك إن هذا التحالف يضم شركتى دى بى شينكر ايجيبت الألمانية وشرى ثرى ايه انترناشيونال إضافة إليها كقائد للتحالف.

ويقام المشروع بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاث بنظام (ppp) الذى يمنح حق الانتفاع للشركات المنفذة لمدة ثلاثين عاما.

ويستهدف المشروع خدمة ميناءى الإسكندرية والدخيلة كمستودع للتخليص الجمركى للحاويات وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية له 720 ألف حاوية بتكلفة تقديرية 176 مليون دولار.

العربية لإدارة الأصول تمد مزاد بيع أرض دمنهور بناء على طلب المتقدمين

وأفصحت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عن مد مزايدة بيع قطعة أرض مملوكة لها بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة لمدة 15 يوم بناء على طلب المتقدمين.

وقالت العربية لإدارة الأصول إن المزاد المنعقد خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجارى لم يتقدم إليه أحد باستثناء اثنين طلبوا مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة وتقديم عروض مناسبة.

وقررت الشركة قبول طلبهم والانتظار خمسة عشر يوما حتى تاريخ 13 فبراير القادم أملا فى أن يصب ذلك فى مصلحة الشركة والمساهمين.

تأجيل دعوى شركة سورية ضد مجموعة بورتو جروب

كما أفصحت مجموعة بورتو جروب عن تأجيل محكمة شمال القاهرة، نظر دعوى مرفوعة ضدها من شركة “إنترادوس” السورية، إلى جلسة 26 مارس القادم.

وقالت بورتو جروب إن هذه الدعوى كان مقررًا نظرها بجلسة 30 يناير الجارى، وبتلك الجلسة تم تأجيلها إلى 26 مارس القادم.

وأرسلت مجموعة عامر جروب إفصاحًا آخر حول التأجيل، إلى البورصة باعتبارها خصمًا مرتبطًا في دعوى شركة إنترادوس السورية.

وأعلنت بورتو جروب، فى وقت سابق، تأجيل نظر دعويين أخريين مرفوعوتين ضدها من “إنترادوس” السورية إلى جلسة 23 فبراير و1 مارس المقبل.

وتختص تلك الدعاوى ضد مجموعتي عامر وبورتو جروب، بمشروع بورتو طرطوس بسوريا بعد صدور حكم تحكيم دولي لصالح المجموعتين بداية العام الماضى بقيمة 38 مليون دولار.

القابضة المصرية الكويتية تفصح عن حجم أرصدتها البنكية في لبنان

القابضة المصرية الكويتية

وشهدت الجلسة أيضا، إفصاح من شركة القابضة المصرية الكويتية حول حجم أرصدتها البنكية فى دولة لبنان وتأثيرها على النشاط.

وقالت الشركة إن حجم أرصدتها فى بنوك لبنان لا يتجاوز فى الوقت الحالى 980 ألف دولار أمريكى، ولا يؤثر على أرباح الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالى ما تملكه من نقدية واستثمارات مالية تبلغ قيمته 675 مليون دولار، كما نوهت الشركة إلى أن إجمالى قيمة أصولها وشركاتها التابعة تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكى.

وتعيش لبنان أزمة سياسية حادة على خلفية احتجاجات شعبية ممتدة منذ أكتوبر الماضى اعتراضا على التوجهات الاقتصادية للحكومة اللبنانية.

وفرض البنك المركزى اللبنانى فى وقت سابق قيودا على البنوك التجارية العاملة فى البلاد تستهدف التضييق على سحب الودائع ومنع بعض التحويلات للخارج.