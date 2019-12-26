أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 26-12-2019

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 390 مليون جنيه تقريبا.

وصعد المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1% عند مستوى 13884 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 529 نقطة .

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 392 مليون جنيه تقريبا، وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللون الأخضر والأحمر، حيث صعد 64 سهما من إجمالى 165 سهما متداولا، بينما هبط 46 سهما وبقى 55 دون تغير.

الإسكندرية بورتلاند تحصل على مهلة لتقديم عرض الشراء

وتضمنت أخبار البورصة المصرية اليوم عددا من الإفصاحات الصادرة من شركات مدرجة فى مجالات مختلفة ،من أبرزها حصول المساهم الرئيسى فى شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند على مهلة إضافية من الرقابة المالية لتقديم عرض الشراء الإجبارى على أسهم الأقلية فيها.

وقررت شركة أسمنت تيتان العالمية “المساهم الرئيسى فى الإسكندرية بورتلاند” فى وقت سابق تقديم عرض شراء على 11% من أسهمها تمثل النسبة المتبقية لملكيتها الكاملة بسعر 6 جنيهات للسهم استجابة لطلب الرقابة المالية وتمهيدا لشطب الشركة من البورصة.

بايونيرز: المستشار المالى يوشك على إنهاء دراسة القيمة العادلة لأسهم 6 شركات

كما تضمنت أخبار البورصة المصرية اليوم افصاحا من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بقرب انتهاء المستشار المالى المستقل من انهاء دراسة القيمة العادلة لسهمها وخمس شركات أخرى مستهدفة بعروض شراء إجبارى من قبلها .

وأعلنت بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية فى أكتوبر الماضى عن التقدم بعرض شراء على 5 شركات تابعة لها مقيدة فى البورصة، ينتج عنها زيادة حصتها ومجموعاتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال تلك الشركات.

وقالت الشركة آنذاك إن هذه العرض يأتى فى إطار خطة لتقسيم « بايونيرز القابضة» إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.

وتشمل الشركات الخمس المذكورة ، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شركة المتحدة للإسكان والتعمير،الصعيد العامة للمقاولات ، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

رفض دعوى مستثمرين متعثرين ضد «المصرية للمنتجعات» لوجود شرط تحكيم

كما شهدت الجلسة ،افصاحا من شركة المصرية للمنتجعات السياحية برفض محكمة جنوب القاهرة، دعوى بعض المستثمرين المتعثرين ضدها، بسبب وجود شرط تحكيم في العقود الموقعة بينهما.

وأضافت المصرية للمنتجعات السياحية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، أن الدعوى كان مقررا حجزها للحكم بجلسة 25 ديسمبر الجارى وقررت المحكمة عدم قبولها لوجود شرط تحكيم احتج به دفاع الشركة.

ويتعلق النزاع بدعوى رفعها اثنين من المستثمرين المتعثرين، هما : طارق محمدى ناصف منصور، وجيهان عادل سليمان، ضد الشركة للمطالبة بتثبيت سعر قطعة أرض محل تعاقدات سابقة بينهما منذ عام 2015 .

ويعني اشتراط أطراف التعاقد للتحكيم فى عقود التجارة والاستثمار، حجب المحاكم العادية عن نظر النزاعات المحتملة التى يرفعها أحد الأطراف أمامها منفردا دون موافقة الطرف الآخر وفقا لقانون التحكيم المصري.

تأجيل دعوى قضائية ضد بورتو جروب إلى 30 يناير القادم

كما أفصحت مجموعتى بورتو جروب وعامر جروب عن تأجيل محكمة شمال القاهرة الابتدائية، لنظر دعوى موفوعة ضدههما من شركة “إنترادوس” السورية إلى جلسة 30 يناير المقبل.

وأعلنت بورتو جروب فى وقت سابق عن تأجيل دعوى ثانية رفعتها نفس الشركة إلى جلسة 12 يناير المقبل.

وتختص الدعويان المرفوعتان ضد مجموعتي عامر وبورتو جروب، بمشروع بورتو طرطوس بسوريا بعد صدور حكم تحكيم دولي لصالح المجموعتين بداية العام الجاري بقيمة 39 مليون دولار تقريبا.

البورصة تفصح عن حركة شهادات الإيداع لـ16 شركة مدرجة

كما شهدت جلسة التداول افصاح إدارة البورصة المصرية عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقًا)، وليسيسكو مصر لرصيدهما، وتبقى 43.6 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

كما أظهر الجدول وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وإيديتا للصناعات الغذائية، وباكين.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 711.9 مليون سهم، ومدينة نصر للإسكان 464.4 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 304.6 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو 276.4 سهم، وعامر جروب 251.4 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.4 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فبتبقى لها 168.4مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، إيديتا، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 115.9 مليون سهم، 78 مليون سهم، 82 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 32.3 مليون سهم، 3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.