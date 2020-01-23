أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 23-1-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب و قيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.97% عند مستوى 13639 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% عند مستوى 527 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 467 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتدوالة، حيث صعد 93 سهما من إجمالى 169 سهما متداولا، بينما هبط 41 سهما وبقى 35 سهما دون تغيير.

القاهرة للاستثمار تجرى مفاوضات للشراكة مع مدرسة ساكسونى الألمانية

وشهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إعلان شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية عن دخولها فى مفاوضات مع مدرسة ساكسونى الألمانية الدولية.

وقالت الشركة إن اتفاق الشراكة مع ساكسونى الألمانية يختص بإنشاء مدارس فى السوق المحلية ومازال فى إطار المفاوضات ولم يصل إلى توقيع عقود تنفيذية لتفعيله حتى تاريخه.

أخبار البورصة المصرية اليوم: راية القابضة تتلقى 12 رغبة لشراء حصة فى أمان هولدنج

مقر شركة راية

كما شهدت الجلسة توضحيا من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية حول العروض المقدمة للاستحواذ على حصة فى شركتها التابعة أمان هولدنج للخدمات المالية غير المصرفية.

وقالت الشركة إن ما تلقته حتى الآن رغبات من قبل 12 مستثمرا محليا وأجنبيا لم تتحول لعروض شراء بعد.

صندوق الثروة النرويجي يرفع حصته مجددا في هيرميس إلى 5%

صندوق الثروة النرويجي

كما شهدت جلسة التداول، إعلان المجموعة المالية هيرميس عن ارتفاع حصة صندوق الثروة النرويجى “نورجس بنك” إلى 5% بعد شرائه 90 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون جنيه.

ورفع هذا الصندوق حصته في المجموعة فى 26 نوفمبر الماضى إلى 5% تقريبا عبر شراء 574 ألف سهم بقيمة 10 مليون جنيه ثم خفضها فى 12 ديسمبر إلى 4.9% ببيع 212 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون جنيه.

الرقابة توافق على زيادة رأسمال التجاري الدولي إلى 14.7 مليار جنيه

كذلك شهدت الجلسة ،إعلان هيئة الرقابة المالية عن موافقتها على سير البنك التجارى الدولى فى نشر تقرير الإفصاح لزيادة رأسماله المصدر إلى 14.77 مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة البنك التجارى الدولى فى 5 يناير الحالى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 14.6 مليار جنيه إلى 14.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 85.9 مليون جنيه تقريبا.

وتوزع الزيادة على 8.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممولة نقدا من المبالغ التي سوف يتم تحصيلها من العاملين، وذلك تنفيذا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين (نظام الوعد بالبيع ) الشريحة الحادية عشر.

أخبار البورصة المصرية اليوم: الإمارات للاستثمار ترفع حصتها فى أبو ظبي الإسلامي

كما شهدت الجلسة، إعلان مصرف أبو ظبى الإسلامى (مصر) عن عمليات بيع وشراء على أسهمه من ثلاث أطراف مساهمة.

وأعلن المصرف عن قيام شركة الإمارات الدولية للاستثمار بشراء 974 ألف سهم من أسهم المصرف بقيمة إجمالية 12.6 مليون دولار.

كما أعلن المصرف عن شراء شركة الوطنية القابضة 168.7 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون دولار لترفع حصته من 0.14% إلى 0.2% تقريبا.

بينام قامت شركة أكسيد الكتروكاب ببيع 1.14 مليون سهم تمثل 0.57% ما تبقى من حصتها بالمصرف، بقيمة إجمالية 14.8 مليون دولار تقريبا.

سهم فوديكو يصعد 9.9% بعد دخول 195 فدان للحيز العمرانى

ولفت سهم شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” الأنظار خلال جلسة الخميس بصعوده بنسبة 10% تقريبا إلى 6 جنيهات.

ويأتى هذا الصعود متزامنا مع إعلان الشركة عن دخول 195 فدان من أراضى الشركة الزراعية إلى الحيز العمرانى الجديد لمدينة الإسماعيلية.