أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 21-5-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم ، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم.

وهبط “EGX30” بنسبة 0.94% إلى 10109 نقاط، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.2 % إلى 1131 نقطة، فى حين صعد “egx100” بنسبة 0.13% عند 1829 نقطة.

وهبط “EGX50” بنسبة 0.1% إلى 1491 نقطة، بينما هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.01% عند مستوى 11626 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريين والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 74 سهما من إجمالي 172 سهمًا متداولة، بينما هبط 62 سهمًا، وبقي 36 دون تغير.

وتعود البورصة للتداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك والمقررة خمسة أيام من الأحد إلى الخميس القادم .

أخبار البورصة المصرية اليوم : ايديتا تشترى 219 ألف سهم خزينة جديد

ايديتا

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، اعلان شركة ايديتا عن تنفيذ عملية شراء جديدة على 120 ألف سهم خزينة، فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية تدعم سعر السهم في البورصة المصرية.

وأخطرت ايديتا البورصة المصرية فى 6 ابريل الجارى عن رغبتها فى شراء 14.5 مليون سهم خزينة خلال شهرين، وذلك فى إطار خطة لدعم سعر السهم فى البورصة.

وقالت “ايديتا” إن انخفاض سعر السهم يمثل فرصة استثمارية للشركة تسمح بدعم سعر السهم فى السوق.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2% من رأسمال إيديتا، ومن المقرر أن تموِّل الشركة عمليات الشراء ذاتيًّا.

مدينة نصر للإسكان ترفع عمليات شراء أسهم الخزينة إلى 6.2 مليون سهم

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن تنفيذ عملية شراء جديدة على 200 ألف سهم خزينة ليرتفع الإجمالى إلى 6.2 ملايين جنيه منذ إعلان خطتها لشراء كمية لدعم السهم فى البورصة.

وأفصحت الشركة الثلاثاء الماضى عن تنفيذ عملية شراء على 200 ألف سهم خزينة، كما نفذت عملية أخرى فى 12 مايو على 350 ألف سهم خزينة.

وأفصحت مدينة نصر، فى 11 مارس الماضي، عن رغبتها فى شراء 28.8 مليون سهم خزينة خلال فترة ثلاثة الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الكمية تمثل 2% من إجمالى عدد الأسهم، وسيبدأ شراؤها اعتبارًا من 17 مارس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر.

أرابيا انفستمنتس هولدنج تشتري 673 ألف سهم خزينة جديدة

كذلك أفصحت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج عن شراء أسهم خزينة جديدة بعدد 673 ألف سهم فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية لدعم سعر السهم فى البورصة.

وأخطرت الشركة إدارة البورصة المصرية فى 3 مارس الماضى برغبتها فى شراء 134.9 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب شراؤها 10% من إجمالى أسهم أرابيا انفستمنتس هولدنج .

مجموعة طلعت مصطفى تسجل 375 مليون جنيه أرباحا في 3 أشهر

مجموعة طلعت مصطفى تصدر أول طرح لصكوك الإجارة الإسلامية

وأفصحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 375.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 361.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 2.29 مليار جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

فيما أظهرت النتائج المستقلة ارتفاع صافى ربح شركة طلعت مصطفى “الأم” إلى 36 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 31.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

واعتمد مجلس الإدارة المجموعة نتائج أعمال الربع الأول وذلك فى اجتماعه الأخير المنعقدة 20 مايو الجاري، وفقا للإفصاح.

