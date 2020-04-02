أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 2ـ4ـ2020

أبرز إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة اليوم

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعوط طفيف لمؤشراتها سط اتجاه شرائى للمصريين وذلك بعد أربع جلسات متأرجحة.

وصعد EGX30 بنسبة 0.32% إلى 9455 نقطة، بينما صعود مؤشر EGX70 بنسبة 0.97% إلى 995 نقطة، فى حين صعد«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63 % إلى 1024 نقطة.

كما صعدEGX50 بنسبة 0.91 % إلى 1341 نقطة، كما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.85% إلى 10983 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 925 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب ولأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة، إذ صعد 84 سهمًا من إجمالى 165 متداولة، بينما هبط 48 فقط، وبقى 33 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم.. السويدى إليكتريك تشترى 54.6 مليون سهم خزينة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إعلان شركة السويدى إليكتريك إدارة البورصة المصرية عن خطة لشراء 54,6 مليون سهم خزينة خلال ثلاث أشهر .

وقالت الشركة فى إفصاح إن الهدف من شراء أسهم الخزينة يتمثل فى الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة.

كما يهدف الشراء إلى تخفيف حدة التأثر السلبى بالأحداث فى الأسواق الأجنبية، وكذلك استثمار السيولة المتاحة بالعملة المحلية.

وكلفت السويدى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ،لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 2 أبريل وحتى 1 يوليو القادم .

ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2.5% من رأسمال السويدى إليكتريك، ومن المقرر أن تمول الشركة عمليات الشراء ذاتيا.

ويبلغ رأسمال السويدى إليكتريك 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة، بين خمسة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.7% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة.

إيديتا توقع قرضين بقيمة 251 مليون جنيه لتمويل خطة توسعات

كما أفصحت شركة ايديتا للصناعات الغذائية عن توقع عقد قرضين بقيمة 251 مليون جنيه مع كل من بنك الكويت الوطنى، وبنك كريدى أجريكول وذلك بهدف تمويل خطة توسعات.

وقالت إيديتا إن القرض الأول متوسط الأجل وتم توقيعه مع بنك الكويت الوطنى – مصر بقيمة 96 مليون جنيه بأجل سبع سنوات.

أما القرض الثانى فوقعته شركة ديجما للتجارة التابعة مع بنك كريدى أجريكول مصر بقيمة 155 مليون جنيه بأجل خمس سنوات.

ويهدف القرض الأول إلى تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بمجموعة إيديتا فى مصر.

بينما يهدف قرض شركة ديجما إلى تمويل التوسعات الخاصة بشبكة التوزيع على مستوى الجمهورية، وفقا للإفصاح.

ليسيكو مصر تبيع أراضى فى لبنان بقيمة 212 مليون جنيه

كما أعلنت شركة ليسيكو مصر المتخصصة فى صناعة الأدوات الصحية عن بيع قطعتى أرض مملوكتين لشركة تابعة فى دولة لبنان بقيمة اجمالية 13.4 مليون دولار بما يعادل 212 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح إن متوسط سعر المتر فى عملية البيع بلغت 600 دولار.

وتبلغ مساحة قطتى الأرض المشار إليهما حوالى 22.4 ألف متر مربع، وهى مملوكة لشركة الصناعات الخزفية اللبنانية – ليسيكو لبنان.

واستلمت ليسيكو مصر 10 مليون دولار (157.5 مليون جنيه) من حصيلة البيع، ومن المقرر استلام الجزء المتبقى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء إجراءات نقل الملكية.

وقالت الشركة إنها ستستخدم هذه الأموال فى تخفيض الديون المستحقة علي شركتها التابعة فى لبنان ،بما سيؤدى إلى خفض مستوى الدين بالنسبة لمجموعة ليسيكو بنسبة 20%.

وتجرى ليسيكو لبنان مفاوضات مع المقرضين فى لبنان بشان سرعة هذه النسبة من المديونية .

البورصة تفصح عن أرصدة 16 شركة من شهادات الإيداع الدولية

وأفصحت البورصة المصرية، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيكو مصر، لرصيدهما، وتبقى 59.9 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح الجدول وجود شركة أخرى مازالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان.

كما تضم شركات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، إيديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 697.5 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 463.1 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 مليون سهم.

كما يتبقى لجى بى أوتو 275.6 سهم، عامر جروب 236 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.5 مليون سهم ، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 168.6 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، نعيم القابضة، إيديتا، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 115.6 مليون سهم، 84.1 مليون سهم، 80.8 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 32.3 مليون سهم و3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة.