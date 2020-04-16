أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 16ـ4ـ2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة.

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 4 مليارات جنيه، مع ختام تعاملات الجلسة ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه مقابل 554.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسىEgx30 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154 نقطة.

بينما هبط مؤشر مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة egx70 بنسبة 0.5% إلى 1097 نقطة، كما هبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47% إلى 1084 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم: طلعت مصطفى تعلن توزيع أرباح على المساهمين

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إعلان مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.08 جنيه للسهم .

وقالت المجموعة إن قيمة القسط الأول 4 قرش، وسيبدأ صرفه اعتبارا من 14 مايو، أما القسط الثانى ذو القيمة المماثلة فسيتم صرفه اعتبارا من 15 يوليو القادم.

وأضافت المجموعة إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة تداول 11 مايو القادم.

ويبلغ رأسمال مجموعة طلعت مصطفى 20.6 مليار جنيه موزعا على 2 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية المجموعة بين شركات، “تي إم جي” للاستثمار العقارى و السياحى (43.156%).

كما تستحوذ شركة الإسكندرية للإنشاءات (8.03%)، ريمكو للاستثمارات ذ م م (6.45%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة .

السويدي إليكتريك توقع عقد أعمال كهربائية في دبي بقيمة 124.5 مليون درهم

كما أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن توقيع عقد أعمال كهربائية بقيمة 124.5 مليون درهم إمارتى لصالح هيئة كهرباء ومياه دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت السويدى إن شركتها التابعة السويدى باور للمقاولات الكهربائية فازت بهذا العقد فى مناقصة عالمية تقدمت إليها 11 شركة.

ويختص العقد بتوريد وتركيب كابلات جهد 132 كيلوفولت بنظام تسليم المفتاح لعدة مسارات متفرقة داخل إمارة دبى بطول 22.5 كليو متر مربع .

ويأتى هذا المشروع فى إطار خطة توسعية تتبناها امارة دبى فى قطاع التوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وتصل مدة المشروع إلى 17 شهر من تاريخ التوقيع ،وفقا للإفصاح.

«ابن سينا فارما» تتبرع بأدوية بقيمة 4 ملايين جنيه لوزارة الصحة

وأفصحت شركة ابن سينا فارما عن تبرعها بكمية من الأدوية تصل قيمتها إلى 4 ملايين جنيه إلى مستشفيات الحجر الصحى التى حددتها وزارة الصحة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ابن سينا إنها تتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبى بوزارة الصحة لتوفير وتوريد الأدوية إلى مستشفيات الحجر الصحى.

وتشمل الأدوية التى تبرعت بها الشركة، أدوية المضادات الحيوية، وأدوية أمراض القلب والرئة إضافة إلى أدوية الجلطة والدم وغيرها.

وتقوم ابن سينا فارما المؤسسة عام 2001 بتوزيع منتجات أكثر من 350 مورد دولى ومحلى إلى 42 ألف صيدلية ومستشفى فى مختلف محافظات مصر.

البورصة تفصح عن رصيد 16 شركة من شهادات الإيداع

وأفصحت البورصة المصرية عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر جدول دورى استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيكو مصر، لرصيدهما.

كما أظهر تبقى 66.1 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح الجدول وجود شركة أخرى مازالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد.

وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان.كما تضم شركات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، جي بي أوتو.

ويشمل الجدول المصرية للاتصالات، حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 697.5 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 462.2 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 مليون سهم.

كما يتبقى لجى بى أوتو 275.6 سهم، عامر جروب 235 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.5 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 168.6 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “حديد عز، نعيم القابضة، إيديتا، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 115.9 مليون سهم، 84.1 مليون سهم، 80.4 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 32.1 مليون سهم و3.5 مليون سهم على التوالي.