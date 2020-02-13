أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 13-2-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات لم تتجاوز 629 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.1% إلى 13859 نقطة، بينما صعد مؤشر egx 70 بنسبة 0.72 % إلى 1266 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 629 مليون جنيه تقريبا، وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر.

وصعد 77 سهما من إجمالى 163سهما تداولا، بينما هبط 54 ، وبقى 32 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: سي آي كابيتال تسجل 2.6 مليار جنيه ايرادات في 2019

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها،إفصاح شركة سى آى كابيتال القابضة عن نتائج أعمالها خلال 2019.

وارتفعت ايرادات سى آى كابيتال إلى 2.6 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019 بنسبة نمو قدرها 39.2% عن العام السابق.

وكشفت نتائج الأعمال المجمعة ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية إلى 544.8 مليون جنيه خلال 2019 بنسبة نمو قدرها 46% عن 2018.

وبلغ إجمالي حجم محفظة التمويل 8.23 مليار جنيه خلال 2018 بنسبة ارتفاع 9.7% عن العام السابق، واستحوذت الأنشطة البنكية غير المصرفية على 83.3% من إجمالى الإيرادات، و82.1% من إجمالى الأرباح .

البورصة تصدر ضوابط جديدة لتنشيط التداول على وثائق صناديق المؤشرات

وشهدت الجلسة، إعلان إدارة البورصة المصرية عن تقدمها بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية يقضي بإلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة .

وقالت البورصة إن هذا القرار يستهدف مساعدة صغار المستثمرين على الادخار التراكمي طويل الأجل من خلال سوق الأوراق المالية.

ويساعد القرار صغار المستثمرين فى التعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل تمكنهم من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة في السوق المصرية.

وكان المستثمرين الصغار ملزمين قبل القرار بأن يستثمروا بحد أدنى يبلغ نحو 14000 جنيه،وهو تم إلغاءوه بعد هذا القرار.

روبكس تعليقا على كورونا: استيراد البدائل من أوربا مكلف

وأفصحت شركة روبكس لتصنيع البلاستيك عن مدى تأثر أعمال روبكس سلبيا بفيروس كورونا الغامض المنتشر فى الصين والعالم منذ شهر ونصف تقريبا.

وقالت روبكس إن مصانعها ستتأثر سلبا بتعطل المصانع فى الصين بما سيضطرها إلى شراء بدائل المواد الخام من أوربا بسعر مرتفع .

وتستورد روبكس المتخصصة فى صناعة البلاستيك والاكريلك أغلب المواد الخام الحالية اللازمة للانتاج من الصين .

وقالت الشركة إن الاستيراد من أوربا سيؤدى إلى ارتفاع التكاليف وسيجعل سعر منتجاتها غير قابل للمنافسة وهو ما سيؤثر على نتائج أعمالها فى ظل حالة ركود فى السوق المصرية.

أخبار البورصة المصرية اليوم: حجز دعوى متعثرين ضد المصرية للمنتجعات السياحية للحكم

وأعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن قيام محكمة جنوب القاهرة بحجز دعوى بعض المستثمرين المتعثرين ضدها للحكم بجلسة 26 فبراير الجارى.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن الدعوى كان مقرر نظرها بجلسة 12 فبراير وتم حجزها للحكم فى 26 من نفس الشهر.

وأضافت الشركة أن الدعوى مرفوعة من طارق محمدى ناصف منصور، وجيهان عادل سليمان، ويطالبان فيها بتثبيت سعر قطعة أرض والاتفاق على طريقة جديدة لدفع أقساطها.

دايس توقع عقد شراء أصول كايرو قطن وقرض بقيمة 5 ملايين دولار

كما أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة عن توقيع عقد شراء أصول شركة كايرو قطن سنتر إضافة إلى قرض مع بنك قطر الوطنى بقيمة 5 ملايين دولار.

وقالت دايس إنها أعدت دراسة قيمة عادلة لأصول شركة كايرو قطن عبر مستشار مالى مستقل وسيتم الإفصاح عن التفاصيل فور إتمام الصفقة.

وأضافت الشركة أن القرض المبرم مع بنك قطر الوطنى الأهلى متوسط الأجل بقيمة 5 ملايين دولار ويسدد على 5 سنوات.