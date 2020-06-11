أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 11-6-2020

أبرز إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة اليوم

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائى للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسى“EGX30” بنسبة 0.93 % إلى 10831نقطة ، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.03 % إلى 1283 نقطة ، كما هبط EGX100 بنسبة 0.35 % عند مستوى 2040 نقطة.

وهبط “EGX50” بنسبة 0.65 % إلى 1625 نقطة، بينما تراجع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.16 % عند مستوى 12408 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 805 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 53 سهما من إجمالى 173 ، بينما هبط 93 ، وبقى 22 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : بايونيرز تنفذ عملية شراء لعدد 2.4 مليون سهم خزينة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات لشركات مدرجة أبرزها إفصاح شركة بايونيرز القابضة عن تنفيذ عملية شراء جديدة لعدد 2.4 مليون سهم فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية خلال ثلاثة أشهر.

وأعلنت الشركة، الاثنين الماضى، تنفيذ أول عملية شراء على أسهم الخزينة بعدد 4.8 مليون سهم، ثم نفذت عملية أخرى، الثلاثاء، بعدها على 3.2 مليون سهم.

وأفصحت بايونيرز، منذ أيام، عن خطة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأس المال لدعم سعر السهم فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة، إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستمول ذاتيًّا من مواردها.

ومن المقرر أن تقوم شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بعمليات التنفيذ خلال الفترة من 7 يونيو الحالي إلى 7 سبتمبر المقبل.

سبيد ميديكال تشترى قطعة أرض بمدينة العبور بقيمة 15 مليون جنيه

كما أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية عن شراء قطعة أرض ملاصقة لمبنى مشفاها بطريق الإسماعيلية الصحراوى بمدينة العبور بقيمة إجمالية 15 مليون جنيه.

وقالت سبيد ميديكال إن قطعة الأرض المشتراه تبلغ مساحتها 800 متر مربع وسيتم سداد قيمتها بشيك آجل يستحق فى 7 يناير 2021.

وأضافت الشركة إن إضافة هذه الأرض لمبنى مشفاها سيتيح التوسع من 65 إلى 140 سريرا بعد أخذ تصاريح البناء الجديدة.

البورصة تكشف أرصدة 16 شركة من شهادات الإيداع الدولية

كما أفصحت البورصة المصرية، في بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيكو مصر، لرصيدهما، وتبقى 99.1 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح الجدول وجود شركة أخرى مازالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان.

كما تضم شركات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 697.5 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 460.9 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 ملايين سهم.

كما يتبقى لجى بى أوتو 275.6 سهم، عامر جروب 232.1 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.8 مليون سهم ، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 169.6 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “ نعيم القابضة، إيديتا، حديد عز ، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 84.1 مليون سهم، 80.8 مليون سهم، 74.7 مليون سهم، 61.2 مليون سهم ، 32.1 مليون سهم و3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة.



