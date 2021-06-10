أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 10-6-2021

سيطرت حالة التباين على مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

تنشر «بوابة المال» أبرز ما جاء من أخبار فى البورصة المصرية اليوم، الخميس، الموافق 10 يونيو 2021 بعد جلسة سيطر التباين على أداء المؤشرات مع اتجاة الأجانب للبيع، مما أثر بالسلب على أسعار الأسهم التى شهدت سيطرة اللون الأحمر على أغلبها، فيما اتجه المصريون والعرب إلى الشراء.

وفى جلسة نهاية الأسبوع تراجع مؤشر البورصة الرئيسى egx30 بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9977 نقطة.

وعلى النقيض ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.04%، ليسجل 2384 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا بنسبة تصل إلى 0.03%، ليغلق عند مستوى 3333 نقطة.

التقرير التالى يسلط الضوء على أبرز ما جاء من أخبار تتعلق بـ «شركات البورصة المصرية» فى جلسة ختام الأسبوع.

البورصة المصرية.. «مصر المقاصة» تعتمد النظام الأساسي لها 3 يوليو المقبل

كان من أهم أخبار البورصة المصرية اليوم تسرب خبر توجيه شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي دعوات للمساهمين لعقد جمعية عمومية ثانية فى 3 يوليو المقبل.

وتهدف الدعوة إلى خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 13 إلى 9 فقط.

يأتى ذلك فى ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عن هيئة الرقاية الإدارية.

وعقدت مصر المقاصة جمعية عمومية فى 21 مايو الماضي إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل حينها.

وعقد مجلس إدارة شركة مصر المقاصة اجتماعًا الثلاثاء الماضى لبحث التعديلات الجديدة ومصير انتخابات مجلس إدارة الشركة الجديد.

«الشرقية للدخان» تبحث فرص استغلال أصول بقيمة 4 مليارات جنيه

نشرت جريدة المال فى عددها الصادر اليوم الخميس خبرًا يشير إلى اتخاذ الشركة المصرية للدخان «إيسترن كومبانى» خطوات جادة لاستغلال أصول تابعة لها بقيمة تتراوح ما بين 3 و 4 مليارات جنيه.

وتتمثل الأصول فى أراضى متواجدة فى الجيزة والإسكندرية ومناطق أخرى.

وأشارت الشركة إلى وجود اتصالات مع مطوريين وجهات حكومية لإستغلال تلك الأصول سواء بالبيع أو الشراكة.

«ابتكار» تعلن الطرح في البورصة المصرية الربع الأخير 2021

على ما يبدو أن شركة ابتكار للاستثمارات المالية باتت على مقربة من الطرح فى البورصة المصرية، خاصة وأن مصادر أكدت لبوابة المال أنها تسعى لطرح جزء من أسهمها الربع الأخير من 2021.

شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى

وستتولى المجموعة المالية هيرمس عمليات الترويج لأسهم ابتمار فى الأسواق الخارجية.

ولم يحدد المصدر نسبة الطرح فى البورصة المصرية ولا الحصية المستهدفة واللتان لاتزالان محل الدراسة.