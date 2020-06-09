أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إفصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها صعودًا وهبوطًا وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.75 % إلى 11063 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 0.73% إلى 1277 نقطة، كما صعد EGX100 بنسبة 0.18% عند مستوى 2044 نقطة.

وهبط مؤشر “EGX50” بنسبة 0.57% إلى 1642 نقطة، بينما هبط “EGX30 Capped” بنسبة 0.65 % عند مستوى 12663 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 71 سهمًا من إجمالي 184 متداولة، بينما هبط 81 سهمًا، وبقي 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: “بايونيرز” تشتري 3.2 مليون سهم خزينة

بايونيرز القابضة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات لشركات مدرجة أبرزها إفصاح شركة بايونيرز القابضة عن شراء 3.2 مليون سهم خزينة جديدة.

وأفصحت بايونيرز فى وقت سابق عن خطة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأس المال لدعم سعر السهم فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستمول ذاتيًا من مواردها.

ومن المقرر أن تقوم شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية بعمليات التنفيذ خلال الفترة من 7 يونيو الحالى إلى 7 سبتمبر المقبل.

بنك قطر الوطنى يعلن توزيع أرباح على المساهمين

كما أعلن بنك قطر الوطنى الأهلى عن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه للسهم، على أن يبدأ صرفه اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

وقال البنك إن الحق فى التوزيع لمشترى السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة 5 يوليو المقبل.

كان مجلس إدارة البنك قد اقترح فى 14 يناير الماضى توزيع أرباح على المساهمين بقيمة أعلى (2 جنيه للسهم) بشرط موافقة الجمعية العامة.

أرباح «إعمار مصر للتنمية» تتراجع إلى 233 مليون جنيه خلال 3 أشهر

كما أفصحت شركة إعمار مصر للتنمية عن تراجع أرباحها إلى 233 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى، مقارنة بأرباح قدرها 521 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وكشفت النتائج المجمعة تراجع إيرادات الشركة إلى 239.5 مليون جنيه خلال الربع المذكورة، مقارنة بايرادات قدرها 566.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت النتائج تراجع تكاليف الشركة إلى 192 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 317 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

ابن سينا فارما تسجل 50 مليون جنيه أرباحًا فى 3 أشهر

شركة ابن سينا فارما

وأفصحت شركة ابن سينا فارما عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 50.2 مليون جنيه، خلال الربع المنتهى مارس 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 41.9 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2019.

كشفت النتائج المالية ارتفاع مبيعات الشركة إلى 4.5 مليار جنيه خلال الربع، مقارنة بمبيعات بلغت 3.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكلفة المبيعات إلى 4 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 3.4 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام السابق.