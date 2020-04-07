أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود قوى لمؤشراتها تجاوز 4% وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات مليارية على الأسهم.

وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 4.17 % إلى 9840 نقطة، بينما صعد EGX70 بنسبة 3.25% إلى 1034 نقطة ، فى حين صعد «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 2.9% عند مستوى 1054 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 3.84% إلى 1395 نقطة، و“EGX30 Capped” بنسبة 3.63 % إلى 11397 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة، إذ صعد 135 سهمًا من إجمالى 176 متداولة، بينما هبط 18 فقط، وبقى 23 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : سبيد ميديكال تتعاقد على شراء 4 ملايين جهاز كاشف للفيروسات

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها إعلان شركة سبيد ميديكال عن تعاقدها على شراء 4 مليون جهاز كاشف للأمراض والفيروسات وسيتم توريدها خلال الأسابيع القادمة.

وقالت الشركة فى إفصاح إن شركة “برايم سبيد للخدمات الطبية” هى التى وقعت هذا التعاقد وقد بدأ توريد الأجهزة بالفعل . ولم يذكر الإفصاح الجهة الموردة للأجهزة ، أو أسعارها .

ويعد هذا التعاقد أول نشاط تقوم به شركة” برايم سبيد” المعلن عن تأسيسها نهاية مارس الفائت بالشراكة مع عدد من رجال الأعمال.

ويبلغ رأسمال العامل لشركة برايم سبيد 4 مليون دولار. وقالت سبيد ميديكال إنها ستفصح عن أى تعاقدات أخرى تقوم بها الشركة الجديدة فور اتمامها.

باكين تستعيد مصنع العبور بعد انفجار كلفها 35 مليون جنيه

كما أعلنت شركة باكين للصناعات الكيماوية عن عودة مصنع الراتنجات بمدينة العبور للعمل بعد حادثة انفجار وقعت فى أغسطس الماضى وكلفتها 35 مليون جنيه خسائر.

وقالت باكين إن مصمع العبور للبويات والصناعات الكيماوية عاد إلى العمل اعتبارا من أول ابريل الجارى لتلبية احتياجات السوق المصرى وطلبات التصدير.

وأضافت باكين إن تحقيقات النيابة العامة فى الانفجار استبعدت وجود أى شبهة جنائية وتم الحفظ الإدارى للقضية.

وقدرت باكين الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار بنحو 35 مليون جنيه ،وأعلنت عن خطة لإعادة تأهيل المصنع على ثلاث مراحل بلغت تكلفة الأولى منها 10 مليون جنيه.

وعاد المصنع للعمل بعد مرحلة التأهيل الأولى وتم تشغيل وحدتين انتاجيتين بطاقة الربع تقريبا من اجمالى طاقة المصنع الانتاجية.

ايديتا تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 20 قرش للسهم

ايديتا

وأعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 20 قرش للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 26 ابريل الجارى .

وقالت ايديتا فى إفصاح أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة الثلاثاء 21 ابريل.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى نحو 145 مليون جنيه، موزعًا على 725 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشًا.

وحققت إيديتا صافي ربح قدره 362 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بنحو 336.8 مليون جنيه خلال 2018.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 4 مليار جنيه تقريبا مقارنة بمبيعات قدرها 3.7 مليار جنيه في 2018.