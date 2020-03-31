أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31-3-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وذلك بعد جلستين متأرجحتين .

وصعد EGX30 بنسبة 0.76 % إلى 9593 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 1.41 % إلى 994 نقطة ، فى حين صعد«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.78 % إلى 1030 نقطة.

كما صعد EGX50 بنسبة 1.87% إلى 1348 نقطة، كما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.47 % إلى 11084 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 846 مليون جنيهًا تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب ولأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة ، وصعد 106 سهمًا من إجمالى 176 متداولة، بينما هبط 32 فقط، وبقى 38 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : الشرقية للدخان تشترى 2.8 مليون سهم خزينة

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إفصاح شركة الشرقية للدخان عن تنفيذ عملية شراء على 2.8 مليون سهم خزينة.

وأخطرت “الشرقية للدخان” البورصة، فى 23 مارس الحالي، برغبتها في شراء 67.5 مليون سهم خزينة خلال شهر لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.

وقالت الشركة إن هذه الكمية تمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.

وتهدف الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة إلى دعم سعر السهم في البورصة والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.

ومن المقرر أن تبدأت عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس حتى 23 أبريل المقبل.

بنك التعمير والإسكان يوزع أرباحًا على المساهمين بقيمة 2.5 جنيه للسهم

كما أفصح بنك التعمير والإسكان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 2.5 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من 15 أبريل المقبل.

وقال البنك إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم الأحد 12 أبريل.

ويبلغ رأسمال الحالى للبنك 1.265 مليار جنيه موزعًا على 126.5 مليون سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية البنك ،بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 29.81%، شركة ريمكو للاستثمارات الإماراتية 9.74%.

كما تسهم مصر لتأمينات الحياة بنحو 8.92%، ومصر للتأمين 8.29%.

كذلك يسهم صندوق تمويل مشروعات المساكن 7.41%، كما تساعهم شركة “رولا كو اى جى بى للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال حسن دايخ بنحو 9.32%.

بينما تسهم هيئة الأوقاف المصرية 5.30%، إضافة إلى آخرين، وفقًا لآخر نموذج إفصاح حول المساهمين فى سبتمبر 2019.

أخبار البورصة المصرية اليوم : كريدى أجريكول يناقش خفض توزيعات الأرباح على المساهمين

وقال بنك كريدى أجريكول –مصر إن مجلس إدارته سينعقد غدًا الأربعاء لمناقشة خفض توزيعات الأرباح على المساهمين من 4.55 جنيه إلى 3.42 جنيه للسهم.

وقال البنك فى إفصاح للبورصة إن تعديل توزيع الأرباح مرهون بموافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الثلاثاء 31 مارس الحالى.

ووزع بنك كريدى أجريكول – مصر كوبون نقدى على المساهمين بقيمة 4.24 جنيه للسهم، خلال ابريل 2019.

وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافى أرباحها بنسبة بنسبة 7.2% خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019

شركتين تابعتين لمصرف أبوظبى الإسلامى -مصر يتبادلان عرض بيع وشراء

مصرف – أبو ظبى – الإسلامى

كما شهدت الجلسة إعلان شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية عن تقدمها بعرض شراء إلى شركة أسيوط الإسلامية للتجارة لشراء حصصها فى ثلاث شركات.

وتعد كلا الشركتين تابعتين لمصرف أبو ظبى الإسلامى –مصر بنسبة تصل إلى 64.5% تقريبا فى الأولى و40% فى الثانية .

ويشمل العرض المقدم شراء حصة أسيوط الإسلامية الوطنية ، فى شركات الوطنية للتجارة والتنمية (انتاد) البالغة 15.74% بما يعادل 738.4 ألف سهم.

كما يستهدف العرض شراء حصتها فى شركة أسيوط للتنمية الزراعية البالغة 19.76% ما يعادل 790.5 ألف سهم، إضافة إلى حصتها فى شركة الوطنية للزجاج والبلور بعدد 2000 سهم فقط.

وقالت الوطنية الإسلامية للتجارة إنها ستدعو مجلس الإدارة للانعقاد الاسبوع القادم لمناقشة ذلك العرض وتفاصيله.

وتتشابك ملكيات الشركات المذكورة بين الوطنية للتجارة ،والقاهرة للاستثمار، ومصرف أبوظبى الإسلامى –مصر ، كما تتشابك هياكل ملكية كل من مقدم العرض ومستقبله.