أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-1-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.14% إلى مستوى 13620 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.83% إلى 526 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 459 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 46 سهمًا من إجمالى 159 متداولا، بينما هبط 74، وبقى 39 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : راية القابضة تطعن على تغريمها 110 ملايين جنيه

مقر شركة راية

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إعلان شركة راية القابضة للإستثمارات المالية عن الطعن على الحكم الصادر بتغريم رئيسها من قبل محكمة القاهرة الاقتصادية .

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية أمس الاثنين بتغريم مدحت خليل رئيس راية القابضة، والأطراف المرتبطة به مبلغ 110 ملايين جنيه بسبب عدم الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية. وتعد هذه الغرامة الأكبر فى تاريخ سوق المال .

وحركت الرقابة المالية فى وقت سابق دعوى قضائية ضد «خليل» ومجموعته المرتبطة، بسبب التأخير فى معالجة مخالفات تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية المسموح بها في شركة راية.

المصرية للمنتجعات تفصح عن دعوى جديدة لمستثمرين متعثرين

كما شهدت الجلسة، إفصاحا من شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تأجيل دعوى جديدة رفعها بعض المستثمرين المتعثرين للطعن على صحة قرارات الجمعية العامة المنعقدة فى 24 نوفمبر 2019.

وقالت الشركة إن هذه الدعوى تحدد لها أول جلسة بتاريخ 27 يناير الحالى، وتم تأجليها إلى 24 فبراير القادم.

ورفع هذه الدعوى من قبل المساهمين طارق منصور، وجيهان سليمان، وأشرف سليمان، وموضوعها صحة انعقاد الجمعية العامة فى 24 نوفمبر الماضى وقرار عزل مجلس الإدارة الصادر بها.

أخبار البورصة المصرية اليوم : بلتون تحصل على موافقة لفتح باب الاكتتاب مرة أخرى

كما شهدت الجلسة، إعلان شركة بلتون المالية القابضة عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى فى اكتتاب زيادة رأسمال المصدر .

وقالت الهيئة إنها ليس لديها مانع من نشر دعوة بلتون القابضة للاكتتاب فى الأسهم المتبقية والبالغة 25.7 مليون جنيه بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم وبنفس شروط الاكتتاب الأولى.

التوفيق للتأجير التمويلي تحصل على رخصة ممارسة نشاط التخصيم

كذلك شهدت الجلسة ،إعلان شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس عن حصولها على الرخصة النهائية لممارسة نشاط التخصيم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقال طارق فهمى العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى إن ممارسة نشاط التخصيم يأتى فى إطار خطة الشركة للتوسع فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف طارق فهمى إن نشاط التخصيم سيساهم فى تنويع مصادر الايرادات والأرباح وزيادة معدل دوران الأصول بما سيؤثر ايجابيا على نتائج الأعمال ويعزز مكاسب مساهمى الشركة.

ويطلق مصطلح التخصيم على عملية نقل الشركات لحقوقها المالية المستحقة على العملاء ( الديون ) إلى طرف ثالث (شركة تخصيم) بقيمة أقل مقابل الحصول على أموال فورية تساعدها على تنشيط أعمالها.