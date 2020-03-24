أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-3-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على هبوط ملحوظ لمؤشراتها فى أول موجة ارتدادية بعد ثلاث جلسات صاعدة.

وصعد EGX30 بنسبة 3.04 % إلى 10047 نقطة، بينما صعد EGX70 بنسبة 4% إلى 904 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 4.5% إلى 1011 نقطة.

كما هبط EGX50 بنسبة 1.27 % إلى 1282 نقطة، و“EGX30 Capped” بنسبة 2.39 % إلى 11010 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 761 جنيهًا تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 56 سهمًا من إجمالى 173 متداولة، بينما هبط 78 فقط، وبقى 39 دون تغير.

وأظهرت البورصة المصرية أول إشارة للتعافى بجلسة الخميس، بصعودها 5% بفضل تعاملات بنكي الأهلي ومصر، ثم استكملت الصعود بجلسة الأحد بنسبة 6%، والإثنين بنسبة 3%.

أخبار البورصة المصرية اليوم: مدينة نصر للإسكان تشترى 700 ألف سهم خزينة حتى الآن

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم عدة إفصاحات من شركات مدرجة، أبرزها إعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن شراء 700 ألف سهم منذ الإعلان عن خطتها لشراء كمية تصل إلى 28.8 مليون سهم.

وأفصحت الشركة أمس الإثنين عن تنفيذ عملية شراء على أسهم الخزينة بعدد 177 ألف سهم.

وأخطرت مدينة نصر للإسكان فى 11 مارس الحالى على شراء 28.8 مليون سهم خزينة خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة.

مساهم يبيع جزءًا من حصته فى «سبيد ميديكال» بقيمة 29 مليون جنيه



معامل

وأعلنت شركة سبيد ميديكال، المتخصصة فى مجال الخدمات الطبية، قيام المساهم محمود أحمد محمود لاشين، ببيع 16.2 مليون سهم من حصته بالشركة، بقيمة إجمالية 29.3 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت “سبيد ميديكال” إن حصة المساهم انخفضت إلى 29% من أسهم الشركة بعد العملية، مقارنة بنحو 33.56%.

وتراوح متوسط سعر السهم فى الصفقة بين 1.78 و1.89 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركتى بلتون للوساطة فى الأوراق المالية، وهيرمس للوساطة فى الأوراق المالية.

أخبار البورصة المصرية اليوم : تأجيل دعوى قضائية ضد المصرية للمنتجعات بسبب كورونا

كما أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياجية تأجيل دعوى قضائية مرفوعة ضدّها من أحد أعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك بسبب تداعيات كورونا التى دفعت المحاكم لتعليق أعمالها.

وقالت “المصرية للمنتجعات السياحية”، فى إفصاح للبورصة، إن هذه الدعوى كان مقررًا نظرُها بجلسة 23 مارس وتم تأجليها إداريًّا بسبب ظروف كورونا.

وتتعلق الدعوى بطعن أحد أعضاء مجلس الإدارة فى صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 24 نوفمبر 2019.

مساهم يبيع 2.5 مليون سهم من حصته فى «دايس» للملابس

كما أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة قيام المساهم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، ببيع 2.5 مليون سهم سهم من حصته بالشركة، بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت “دايس للملابس”، فى إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن حصة المساهم انخفضت إلى 10.5% من أسهم الشركة بعد العملية، مقارنة بنحو 11% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 79 قرشًا تقريبًا، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرمس لتداول الأوراق المالية.



