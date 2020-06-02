أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم ، وأبرز إفصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وبيعى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 1.09% إلى 10338 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 1.88% إلى 1192 نقطة، و“egx100” بنسبة 1.76% عند 1918 نقطة.

كما صعد مؤشر “EGX50” بنسبة 1.76% إلى 1547 نقطة، و“EGX30 Capped” بنسبة 1.2 % عند مستوى 11959 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 818 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 110 أسهم من إجمالي 167 متداولة، بينما هبط 30 سهمًا، وبقي 27 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: إيديتا تفصح عن شراء 200 ألف سهم خزينة جديد

ايديتا

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، اعلان شركة ايديتا عن شراء 200 ألف سهم جديد.

وأخطرت إيديتا البورصة المصرية فى 6 أبريل الماضى عن رغبتها فى شراء 14.5 مليون سهم خزينة خلال شهرين، وذلك فى إطار خطة لدعم سعر السهم فى البورصة.

وقالت “إيديتا” إن انخفاض سعر السهم يمثل فرصة استثمارية للشركة تسمح بدعم سعر السهم فى السوق.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2% من رأسمال إيديتا، ومن المقرر أن تموِّل الشركة عمليات الشراء ذاتيًّا.

مدينة نصر للإسكان ترفع عمليات شراء أسهم الخزينة إلى 6.9 مليون سهم

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تنفيذ عملية شراء جديدة على 200 ألف سهم خزينة؛ ليرتفع الإجمالى إلى 6.9 مليون جنيه.

ونفذت الشركة فى 21 مايو الماضى عملية شراء على 200 ألف سهم خزينة، كما نفذت عدة عمليات سابقة خلال شهرى ابريل ومارس.

وأفصحت مدينة نصر، فى 11 مارس الماضي، عن رغبتها فى شراء 28.8 مليون سهم خزينة خلال فترة الثلاثة الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الكمية تمثل 2% من إجمالى عدد الأسهم، وسيبدأ شراؤها اعتبارًا من 17 مارس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر.

«مصر للتأمين» تبيع حصة فى «الرواد للسياحة» بقيمة 19.2 مليون جنيه

كما أفصحت شركة الرواد للسياحة عن قيام 4 محافظ استثمارية مملوكة لشركة مصر للتأمين ببيع 2.34 مليون سهم من حصتهم بالشركة بقيمة اجمالية 19.2 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة إفصاح إن نسبة مساهمة محافظ مصر للتأمين انخفضت إلى 5.7 % فى أسهمها بعد العملية مقارنة بنحو 19.31% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.4 جنيه ، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 173 مليون جنيه موزعا على 17.3 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.

«الجذور القابضة» تبيع آخر حصة في «المهندس للتأمين»

شركة المهندس للتأمين

كما أعلنت شركة المهندس للتأمين عن قيام شركة الجذور القابضة للاستثمارات عن بيع آخر ما تبقى من حصتها فى الشركة بقيمة إجمالية 4.1 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المهندس للتأمين إن شركة الجذور باعت 400 ألف سهم فى هذه العملية تمثل 0.66% من الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.4 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية.