أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-4-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم ، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، اختتام جلسة التداول على أداء صاعد لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وصعد EGX30 بنسبة 0.38% إلى 10415 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 1.25% إلى 1202نقطة، فى حين صعد egx100 بنسبة 0.59 % عند مستوى 1124 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 110 سهمًا من إجمالى 178 سهم متداولة، بينما هبط 36 فقط، وبقى 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : دعم الصادرات يحول 46.6 مليون جنيه إلى النساجون الشرقيون

وشهدت جلسة التداول بالبورصة، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها،أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد عن حصولها على مبلغ 46.6 مليون جنيه محولة من صندوق دعم الصادرات

وقالت الشركة إن الصندوق حول مبلغ 42.8 مليون جنيه لصالح شركتها التابعة ” النساجون الشرقيون انترناشيونال”.

كما حول صندوق دعم الصادرات مبلغ آخر بقيمة 3.8 مليون جنيه لصالحة لصالح شركة افكو التابعة للنساجون الشرقيون.

راية القابضة تتلقى عروض أولية للاستحواذ على شركة ” بريق “التابعة

كما أعلنت شركة راية القابضة للإستثمارات المالية، عن تلقيها عدة عروض أولية للاستحواذ الجزئى أو الكلى على شركتها التابعة “بريق لتقنيات الصناعات المتطورة”.

وقالت الشركة إن بعض المستثمرين المحليين والأجانب أبدو اهتماما بضخ استثمارات جديدة فى شركة بريق أو الاستحواذ عليها بشكل جزئى أو كلى .

وأشارت راية إلى أن مجلس إدارتها لم ينعقد لدراسة هذا العروض بعد،باعتبارها مجرد رغبات لم تتحول إلى عروض شراء ملزمة .

السويس للأسمنت تخفض رواتب الإدارة العليا بين 20 إلى 30%

مجموعة السويس للأسمنت

وأفصحت شركة السويس للأسمنت عن تخفيض رواتب الإدارة العليا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% بهدف خفض التكاليف خلال الظروف الراهنة.

وقالت الشركة إن راتب العضو المنتدب سيخفض بنسبة 30% ،بينما ستنخفض رواتب أعضاء اللجنة الإدارة العليا بنسبة 20%.

وأشارت السويس للأسمنت إلى أن هذا التخفيض يمتد خلال الربع الثانى من العام الجارى 2020.

واضطرت شركة هايدلبرج سيمنت الشريك الرئيسى فى السويس للأسمنت إلى اغلاق فروعها فى كثير من البلدان إغلاقا تاما بسبب سياسات الاغلاق التى اتخذتها الدول الأوربية لمقاومة تفشى فيروس كورونا.

وتشتكى السويس للأسمنت من ظروف السوق المصرى خلال الأعوام الماضية ،بسبب ارتفاع المعروض وقلة الطلب وزيادة التكاليف والمنافسة الشرسة.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 1.18 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى مقارنة بخسائر قدرها 1.34 مليار جنيه خلال 2018.

بلتون القابضة : لم نحدد قيمة صفقة بيع أرباخ جرايسون الأمريكية بعد

كما أفصحت شركة بلتون المالية القابضة إن القيمة النهائية لصفقة بيع شركة أرباخ جرايسون الأمريكية لم تتحدد بعد وسيتم الإفصاح عنها فور الانتهاء من عملية البيع.

جاء ذلك فى إفصاح تكميلى مرسل للبورصة المصرية لبيان تفاصيل عملية البيع المعلن عنها منذ أيام .

وأفصحت بلتون القابضة فى 23 ابريل الجارى عن توقيع اتفاقية مع مجموعة مستثمرين لبيع شركة ارباخ جرايسون Auerbach Grayson الأمريكية .

وأضافت الشركة إن تلك الخطوة تأتى في إطار استراتيجية التركيز على السوق المصرية والأسواق المجاورة في قطاع بنوك الاستثمار.

كما تأتى فى إطار إعادة هيكلة تقوم بها بلتون وتستهدف تعظيم عوائد استثمارتها عبر التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية لعملائها فى الداخل والخارج.

كورونا يؤجل النطق بالحكم فى دعوى أرابيا إنفستمنتس ضد بيجو للسيارات

كما أفصحت شركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج” عن تأجيل النطق بالحكم فى دعواها ضد شركة بيجو الفرنسية إلى جلسة 31 مايو القادم بسبب ظروف كورونا.

وقالت أرابيا إنفستمنتس هولدنج إن هذه الدعوى كان مقرر حجزها للحكم بجلسة 21 ابريل الجارى وبتلك الجلسة مدت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى مايو.

فى نفس السياق أعلن بنك قناة السويس عن تأجيل النطق بالحكم فى دعوى أحد المساهمين ضده إلى جلسة 28 مايو القادم وذلك للمرة الثانية بسبب ظروف كورونا.