أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-3-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إفصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها، بعد إعصار الإثنين الذى هوي بالمؤشر الرئيسى أكثر من 7%.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.97% إلى مستوى 11199 نقطة، بينما هبط مؤشر egx 70 بنسبة 0.24 % إلى مستوى نقطة .

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 773 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة.

وهبط 68 سهما من إجمالى 172 متداولا، بينما صعد 72 فقط، وبقى 32 دون تغير.

وشهدت البورصة المصرية إعصارا مدويا أمس الإثنين هبط بها بنسبة 7.3%، وهى أعلى نسبة هبوط يومى للسوق منذ 25 نوفمبر 2012، أو ما يزيد على 7 سنوات، كما هوت خلال جلسة الأحد أكثر من 4%.

أخبار البورصة المصرية اليوم : بالم هيلز تشترى أسهم خزينة جديدة بعدد 3.6 مليون سهم

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إعلان شركة بالم هيلز للتعمير عن تنفيذ عملية جديدة على أسهم الخزينة بعدد 3.6 مليون سهم سهم تقريبًا خلال جلسة أمس الإثنين.

ونفذت “بالم هيلز” للتعمير عملية شراء لعدد 2 مليون سهم خزينة بجلسة الأحد، كما نفذت عمليتى شراء لعدد 9.8 مليون سهم خزينة بجلستى الاثنين والأربعاء الماضيين.

أرابيا إنفستمنتس هولدنج تشترى أسهم خزينة بعدد 250 ألف سهم

كما أعلنت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج عن تنفيذ عملية شراء جديدة على أسهم الخزينة بعدد 250 ألف سهم سهم تقريبا خلال جلسة أمس الإثنين.

وقالت أرابيا إنفستمنتس فى وقت سابق إن شراء أسهم الخزينة فى الوقت الحالى يمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة .

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة إن سعر السهم حاليا منخفض بنسبة الثلث تقريبا عن القيمة العادلة الصادرة من المستشار المالى المستقل.

أخبار البورصة المصرية اليوم : جى بى أوتو تشترى 1.5 مليون سهم خزينة

كما أعلنت شركة جى بى أوتو غبور لصناعة السيارات عن تنفيذ عملية جديدة على أسهم الخزينة بعدد 1.5 مليون سهم سهم تقريبا خلال جلسة أمس الإثنين .

ونفذت جى بى أوتو غبور عمليتين سابقتين على أسهم الخزينة أحدهما على عدد 310 ألف سهم والثانية على عدد 407 ألف سهم خلال الاسبوع الماضى.

بايونيرز تتقدم بعرض جديد للاستحواذ على خمس شركات و«الرقابة» تدرس

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أودعت عرضها الجديد للاستحواذ على خمس شركات تابعة وجار دراسته والمستندات المرفقة به.

وأعلنت بايونيرز القابضة فى وقت سابق عن نتائج التقارير الجديدة للقيمة العادلة لسهمها و5 شركات تابعة والتى أعدتها شركة فاكت فى إطار صفقة استحواذ مرتقبة بطريقة مبادلة الأسهم.

وقدرت شركة فاكت القيمة العادلة لسهم بايونيرز بنحو 9.84 جنيه، بينما قيمت سهم الجيزة العامة للمقاولات بنحو 2.26 جنيه.

وجاء تقييم سهم المتحدة للإسكان والتعمير بنحو 7.32 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات ( 1.26 جنيه ) القاهرة للإسكان والتعمير( 32.43 جنيه)، والكابلات الكهربائية المصرية 3.37 جنيه.

أسماك الإماراتية تشترى 11.3 مليون سهم فى بورتو جروب

وأعلنت مجموعة بورتو القابضة “بورتو جروب” عن شراء شركة أسماك الإماراتية لنحو 11.3 مليون سهم من أسهم المجموعة بقيمة اجمالية 6.3 مليون جنيه تقريبا.

وقالت مجموعة بورتو جروب إن نسبة مساهمة شركة أسماك وصلت بعد العملية إلى 1.13% مقارنة بصفر قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.56 جنيه ، وتم التنفيذ بواسطة شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية.