أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 30-3-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متارجح لمؤشراتها لليوم الثانى على التوالى، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط مؤشر EGX30 بنسبة 2.45 % إلى 9521 نقطة، بينما صعد EGX70 بنسبة 0.31 % إلى 981 نقطة، فى حين هبط «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.47 % إلى 1022 نقطة.

كما مؤشر هبط EGX50 بنسبة 1.2% إلى 1323 نقطة، وكذلك “EGX30 Capped” بنسبة 2.08 % إلى 10924 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 539 مليون جنيهًا تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب ولأجانب للبيع.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونيين الأحمر والأخضر، وصعد 53 سهمًا من إجمالى 173 متداولة، بينما هبط 83 فقط، وبقى 37 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : الرئيس التنفيذي لبنك CIB يحجر نفسه فى المنزل أسبوعين

حسين أباظة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها إعلان حسين أباظة الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى- مصر عن وضع نفسه فى الحجر الصحى المنزلى الاختيارى لمدة أسبوعين.

وقال البنك إن أباظة سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلبية إصابته بالفيروس وفقا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأشار الإفصاح إلى أن أباظة لم تظهر عليه أى أعراض تؤدى إلى الاشتباه بإصابته بالفيروس، واتخذ هذا القرار بعد وفاة أحد أقاربه تأثرا بفيروس كورونا .

ومن المقرر أن يستمر فى ممارسة أعماله منزليًا وفقا لسياسة تناوب الإدارية العليا التى أعلنها البنك فى وقت سابق تحسبا لانتشار العدوى.

«سبيد ميديكال» تؤسس شركة خدمات طبية بالشراكة مع رجال أعمال

وأعلنت شركة سبيد ميديكال عن توقيع اتفاقية تأسيس شركة جديدة فى مجال الخدمات الطبية بمساهمة مشتركة مع عدد من رجال الأعمال العاملين فى المجال.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح إن الشركة الجديدة ستحمل اسم “برايم سبيد للخدمات الطبية”.

وتبلغ مساهمة سبيد فى الشركة الجديدة 30% من رأس المال، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين شركة الحلول الحديثة، ورجل الأعمال المهندس تمار وجيه رئيس شركة برايم مصر.

كما يساهم رجال آخرون مثل محمود فراج، وأيمن صبرى عبد الجيد وآخرون .ولم يذكر الإفصاح حجم رأس المال المقترح للشركة المزممع تأسيسها أو نسب المساهمين الآخرين.

وتقول سبيد ميديكال إن الهدف الأساسى للشركة الجديدة يتمثل فى ايجاد حلول لمساعدة الدولة المصرية للتوسع فى تقديم الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية فى إطار جهودها الطبية الراهنة.

إيبيكو تفصح عن خطة شراء 1.6 مليون سهم خزينة خلال شهرين

أخطرت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “ايبيكو” إدارة البورصة المصرية برغبتها فى شراء 1.6 مليون سهم خزينة خلال شهرين ، اعتبارا من 29 مارس .

وقالت الشركة فى إفصاح إلى أن الهدف من شراء أسهم الخزينة يتمثل فى الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة.

كما يهدف الشراء إلى تخفيف حدة التأثر السلبى بالأحداث فى الأسواق الأجنبية من خلال دعم سعر السهم.

وكلفت ايبيكو شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 29 مارس إلى 31 مايو القاد.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 1.6 % من رأسمال ايبيكو ، ومن المقرر أن تمول الشركة عمليات الشراء ذاتيا.

ويبلغ رأسمال ايبيكو الحالى 991 مليون جنيه ،موزعا على 99.1 مليون سهم ،بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم.