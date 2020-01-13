أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 13-1-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 13698 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07 % عند مستوى 526 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1.1 مليار جنيه تقريبًا، وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، حيث صعد 61 سهما من إجمالى 171 سهما متداولا، بينما هبط 65، وبقى 45 دون تغير.

ويتوقع محللون فنيون اتجاهًا صعوديًا للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ما يمكنها من استرداد جزء من خسائر الأسبوع الماضى التى تكبدتها على خلفية التوترات السياسية والعسكرية بمنطقة الشرق الأوسط.

ونصحت “نعيم القابضة” المتعاملين في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها بالانتقائية، وأوصت بشراء سهم “الحديد والصلب المصرية”، موضحةً أنه تمكن من الارتداد لأعلى من مستوى دعم 1.90 جنيه.

«برايم» تفصح عن نتائج عمومية الفصل فى النزاع مع «صميم»

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إعلان شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين للفصل فى نزاعها، مع شركة صميم المالية للاستثمارت المالية التى انعقدت أمس الأحد 12 يناير.

وقال برايم القابضة إن الجمعية العامة رفضت بالأغلبية (67.4% من إجمالى الحضور) تعيين خالد حسن محمود راشد كعضو مجلس إدارة، ممثلًا عن شركة صميم المالية للاستثمارات المالية.

وأضافت برايم إن الجمعية العامة وافقت بنفس النسبة على تعيين مصطفى عبدالمنعم حسن حيوان كعضو مجلس إدارة مستقل .

وأشارت برايم القابضة إلى أن الجمعية العامة انعقدت بنصاب قانونى صحيح حضره ممثلى 55 مليون سهم تمثل نسبة 78.63% من إجمالى أسهم الشركة .

وكانت برايم القابضة قد عينت خالد راشد بمجلس الإدارة ممثلا عن شركة صميم خلال العام الماضى على أن يتم عرض قرار تعيينه على أول جمعية عامة للشركة لاعتماده أو معارضته.

ورفضت العمومية مطالب شركة صميم المالية للاستثمارات المالية باضافة بنود أخرى لاجتماع العمومية استنادا إلى مذكرة عرضها رئيس مجلس الإدارة بأسباب ذلك الرفض.

«بايونيزر القابضة» تعلن نتائج تقارير القيمة العادلة لأسهم 6 شركات مدرجة

كما شهدت أخبار البورصة اليوم ، إعلان شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن نتائج تقارير القيمة العادلة لسهمها وخمس شركات أخرى مدرجة فى البورصة فى إطار صفقة استحواذ مرتقبة ستقوم بها عليهم.

وقالت بايونيرز القابضة إن تقرير القيمة العادلة لسهمها بلغ 9.38 جنيه وفقا لدراسة شركة فينكورب للاستشارات المالية.

وقيمت فينكورب للاستشارات المالية القيمة العادلة لأسهم شركات، الجيزة العامة للمقاولات بنحو 2.29 جنيه، والمتحدة للإسكان والتعمير بنحو 7.52 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات (1.25 جنيه).

كما قيمت فنيكورب القيمة العادلة لأسهم شركتى القاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، بنحو 29.88 جنيه، و3.27 جنيه على التوالى.

«بلتون» توافق على بيع حصتها فى جرايسون الأمريكية

وشهدت جلسة التداول، إعلان شركة بلتون المالية القابضة موافقتها على بيع حصتها فى شركة فى Auerbach Grayson الأمريكية ،وكذلك موافقتها على المساهمة فى تأسيس شركة بلتون للتأجير التمويلى ،بلتون للتمويل العقارى بنسبة 98% لكل منهما.

واستحوذت بلتون المالية القابضة فى اكتوبر 2016 على 60% من أسهم شركة Auerbach Grayson الأمريكية المتخصصة فى خدمات الوساطة المالية على مستوى العالم.



وقالت بلتون المالية القابضة آنذاك إن الاستحواذ على Auerbach Grayson يأتى فى إطار استراتيجية لتوسيع أنشطة الشركة وتأسيس بنك استثمار عالمي في منطقة الشرق الأوسط.

صندوق تحوط في لوكسمبورج يبيع حصة فى القاهرة للإستثمار بقيمة 81 مليون جنيه

كما شهدت الجلسة ،افصاحا من شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية حول قيام صندوق التحوط الأجنبى “Kingsway Fund” المؤسس فى لوكسمبورج ببيع 6 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة اجمالية 81 مليون جنيه.

وقالت القاهرة للإستثمار إن نسبة مساهمة صندوق Kingsway Fund – Frontier Consumer Franchises انخفضت بعد العملية إلى 3.68% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5% تقريبا قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.5 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

ويعد “Kingsway Fund” أحد صناديق التحوط المنتشرة حول العالم ويقع مقره فى لوكسمبورج وتديره شركة Kingsway Capital Llp البريطانية، ويبلغ حجم أصوله حوالى 1.1 مليار دولار وفقا للبيانات المنشورة على موقع “Private Fund Data” الأمريكى المتخصص فى جمع المعلومات عن صناديق الاستثمار حوال العالم.

وتعد صناديق التحوط (Hedge Funds) أحد أشكال صناديق الاستثمار حول العالم، و تستهدف تعظيم أرباح عملائها من خلال أدوات استثمارية ذات تأثر محدود بتقلبات أسواق العالم.

ويستحوذ صندوق Kingsway Fund على حصص مختلفة فى بعض شركات مدرجة بالبورصة المصرية من بينها شركة إيديتا للصناعات الغذائية التى رفع حصتها فيها إلى 18.3% خلال العام الماضى عبر شراء 48.2 مليون سهم بقيمة اجمالية 820 مليون جنيه.