أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 11-5-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إفصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الاثنين، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد “EGX30” بنسبة 0.38% إلى 10269 نقطة، بينما هبط مؤشر “EGX70” بنسبة 2% إلى 1104 نقاط، فى حين هبط “egx100” بنسبة 1.51% عند مستوى 1808 نقاط.

وهبط “EGX50” بنسبة 0.81% إلى 1499 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.89% إلى 11830 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 35 سهمًا من إجمالى 178 سهمًا متداولة، بينما هبط 109 أسهم، وبقي 34 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: تنفيذ عرض شراء “النشا والجلوكوز” بقيمة 420 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة، أبرزها إفصاح شركة كايرو ثرى إيه عن تنفيذ عرض شرائها لشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بقيمة إجمالية 420.2 مليون جنيه.

وقالت إدارة البورصة فى إفصاحعلى شاشة التداول إن شركة كايرو ثرى إيه نفذت العرض على 48.8 مليون سهم.

ويبلغ إجمالى أسهم الشركة 50 مليونًا قريبًا، بما يعني تبقى 1.2 مليون سهم خارج عرض الشراء.

ومن المقرر حذف سهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز من قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها المدرجة بها قائمة (أ)، اعتبارًا من يوم 12 مايو 2020.

مدينة نصر للإسكان: نفذنا عمليات شراء 5.1 مليون سهم خزينة حتى الآن

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كما أفصحت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن تنفيذ عملية شراء جديدة على 195.5 ألف سهم خزينة ليرتفع الإجمالى إلى 5.1 مليون سهم.

ونفذت مدينة نصر فى 5 أبريل الماضي عملية شراء على 670 ألف سهم خزينة ليرتفع الإجمالى إلى 4.6 مليون سهم.

وأفصحت مدينة نصر للإسكان، فى 11 مارس الماضي، عن رغبتها فى شراء 28.8 مليون سهم خزينة خلال فترة ثلاثة الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة إن هذه الكمية تمثل 2% من إجمالى عدد الأسهم، وسيبدأ شراؤها اعتبارًا من 17 مارس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر.

العربية لإدارة الأصول تخاطب محافظة الغربية لتقسيم 60 ألف متر بمدينة زفتى

العربية لإدارة وتطوير الأصول

وأعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول مخاطبتها محافظة الغربية بشأن تقسيم قطعة أرض مملوكة لها بمدينة زفتى بمساحة 60 ألف متر مربع.

وقالت العربية لإدارة الأصول إن تلك الأرض تطل مباشرة على النيل، وفى حال موافقة المحافظة على تقسيمها سنبدأ بيعها بنظام المزاد العلنى .

وتقدمت الشركة للمحافظة بمخطط هندسى ينص على تقسيم الأرض إلى قطع تبلغ مساحة الواحدة منها ما بين 500 و600 متر مربع أو مضاعفاتها، إضافة إلى مول تجارى وفندق.

أسيك للتعدين تغير خطة إنفاق 80 مليون جنيه بسبب «كورونا»

وأعلنت شركة أسيك للتعدين “أسكوم” تغيير خطتها لإنفاق 80 مليون جنيه تمثل حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال الأخيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت أسيك للتعدين إنها ستعيد توجيه مبلغ الاكتتاب فى سداد قروض ومستحقات للشركة القابضة.

ورفعت الشركة، نهاية العام الماضى، زيادة رأسمالها المصدر من 407 ملايين جنيه إلى 550 مليونًا، بزيادة قدرها 80 مليون جنيه.

وخططت الشركة، فى وقت سابق، لاستخدام حصيلة هذه الزيادة فى شراء معدلات وآلات لخطوط إنتاج جديدة بالشركات التابعة.

وقالت أسيك إن الظروف التى يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا أدّت إلى توقف حركة الاستيراد والتصدير بين الدول، وعدم تمكتها من شراء المعدات والآلات، وفقًا لخطتها السابقة.

دراسة تقدر سهم «الإسكندرية بورتلاند»: أقل من العرض المقدم بجنيهين

وقدرت شركة بريميير للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بنحو 4.02 جنيه، فى إطار عرض الشراء المقدم على أسهم الأقلية فيها.

وقالت بريميير للاستشارات إن العرض المقدم من المساهم الرئيسى بقيمة 6 جنيهات للسهم يعد مجزيًا بناء على دراستها المالية.

وقالت الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إن مجلس إدارتها يرى عرض الشراء المقدم عادلًا ويصب فى مصلحة المساهمين، بغض النظر عن تقييم المستشار المالى المستقل.

وحصلت الشركة، فى وقت سابق، على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء المقدم على أسهم الأقلية فيها تمهيدًا لشطبها من البورصة المصرية.

وقالت الرقابة المالية فى إفصاح للبورصة 14 أبريل الماضى إن شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة المساهم الرئيسى تقدمت بعرض لشراء أسهم الأقلية بسعر 6 جنيهات للسهم.