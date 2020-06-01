أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 1-6-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إفصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، اختتام تعاملات جلسة التداول على صعود طفيف لمؤشراتها، بعد حالة تأرجح استمرت طيلة الجلسة وسط اتجاه شرائى للعرب وبيعى للمصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.07 % إلى 10227 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” بنسبة 0.91% إلى 1170 نقطة، فى حين صعد “egx100” بنسبة 0.71% عند 1885 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX50” بنسبة 0.35% إلى 1520 نقطة، و“EGX30 Capped” بنسبة 0.32% عند مستوى 11817 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 936 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 80 سهما من إجمالى 179 متداولة، بينما هبط 59 وبقي 40 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: أرابيا إنفستمنتس تشترى 12.5 مليون أسهم خزينة جديدة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، اعلان شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج عن شراء أسهم خزينة جديدة 12.5 مليون سهم.

وأعلنت الشركة أمس الأحد شراء 500 ألف سهم، كما نفذت عدة عمليات أخرى خلال الأسابيع الماضية.

وأخطرت الشركة إدارة البورصة المصرية فى 3 مارس الماضى برغبتها فى شراء 134.9 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب شراؤها 10% من إجمالى أسهم أرابيا انفستمنتس هولدنج.

«سبيد ميديكال» تضيف جهازًا لتحليل الملاريا إلى معاملها في السودان

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية إضافة جهاز جديد لتحاليل الملاريا في معاملها بمدينة الخرطوم بالسودان.

وقالت سبيد ميديكال في إفصاح إن إضافتها لهذا الجهاز يتزامن مع موسم الملاريا السنوي في السودان الذي يمتد من منتصف يونيو إلى آخر سبتمبر.

وتبلغ تكلفة الجهاز الجديد 275 ألف جنيه، وتتوقع الشركة أن تعزز إيراداتها فى الخرطوم إلى 700 ألف جنيه سنويا.

تأجيل الحكم في دعوى «أرابيا إنفستمنتس» ضد «بيجو للسيارات»

وأخطرت شركة “أرابيا انفستمنتس هولدنج” البورصة المصرية بتأجيل النطق بالحكم فى دعواها ضد شركة بيجو الفرنسية، إلى جلسة 19 يوليو المقبل.

وقالت الشركة إن هذه الدعوى كانت مؤجلة للنطق بالحكم بجلسة 31 مايو، وبتلك الجلسة تم تأجليها إلى جلسة 19 يوليو؛ للاستجواب.

وتتيح قوانين المرافعات المدنية والجنائية المصرية للقضاة الحق فى تأجيل النطق بالحكم أو إعادة فتح باب المرافعة مرة أخرى فى الدعوى لأسباب متعددة من بينها الحاجة لاستجواب شاهد أو طرف أو نحو ذلك.

بنك قناة السويس يقدر أرباحه من صفقة «ميدور» بقيمة 5.7 مليون دولار

كما أعلن بنك قناة السويس عن تقديره لأرباحه الرأسمالية من صفقة بيع كامل حصته فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” بقيمة 5.7 مليون دولار أمريكى.

وقال البنك فى إفصاح إن هذه الصفقة ستنعكس إيجابيًا على حقوق الملكية، وستعزز القاعدة الرأسمالية للبنك.

وأضاف البنك أن تقدير الأرباح الرأسمالية المحققة من هذه الصفقة تبلغ 5.7 مليون دولار قبل الأثر الضريبى ومصروفات التنفيذ.

وشرع بنك قناة السويس منذ أسابيع فى اجراءات بيع كامل حصته فى شركة “ميدور” إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية تبلغ 30.6 مليون دولار أمريكى.

