أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 8-6-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين ،اختتام جلسة التداول على صعود طفيف لمؤشراتها، بعد حالة تأرجح استمرت طوال الجلسة، وسط اتجاه شرائى للمصريين والاجانب وبيعى للعرب.

وصعد المؤشر الرئيسى“EGX30” بنسبة 0.34% إلى 11146 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 0.73% إلى 1268 نقطة، كما صعد “EGX100” بنسبة 0.59% عند مستوى 2041 نقطة.

وصعد “EGX50” بنسبة 0.2% إلى 1651 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.51% عند مستوى 12745 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع.

أخبار البورصة المصرية اليوم : بايونيرز تشترى 4.8 مليون سهم خزينة

بايونيرز القابضة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات لشركات مدرجة أبرزها إفصاح شركة بايونيرز القابضة عن شراء 4.8 مليون سهم خزينة.

وأفصحت بايونيرز القابضة فى وقت سابق عن خطة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأس المال لدعم سعر السهم فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستمول ذاتيا من مواردها.

ومن المقرر أن تقوم شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية بعمليات التنفيذ خلال الفترة من 7 يونيو الجارى إلى 7 سبتمبر المقبل.

جي بي أوتو تطرح موديل من سيارات «شيرى» يبدأ من 270 ألف جنيه

وأعلنت مجموعة جى بى أوتو غبور المتخصصة في صناعة السيارات عن طرح موديل جديد من سيارة “شيرى 2020 Tiggo7 ” يبدأ سعرها من 270 ألف جنيه تقريبا.

وقالت “جى بى أوتو” إن هذا الموديل أصبح ضمن قائمة طرازات شيرى المجمعة محليا بالتعاون مع مجموعة أبو الفتوح أوتوموتيف.

وأطلقت “غبور” هذا الموديل عبر بث مشترك على الانترنت ظهر فيه كريم قداس الرئيس التنفيذى للمجموعة مع جانج جينيج رئيس شركة شيرى انترناشونال الصينية إضافة إلى عدد من وكلاء المعارض وبعض الاعلاميين.

وتعد جى بى أوتو الوكيل الحصرى لتوزيع سيارات شيرى الصينية فى مصر.

بالم هيلز توقع عقد مشروع سياحى بالعين السخنة بتكلفة 3.5 مليار جنيه

وأفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن توقيع عقد مشروع سياحى بالعين السخن مع شركة الشروق للتنمية السياحية بتكلفة استثمارية قدرها 3.5 مليار جنيه .

وقالت “بالم هيلز” إن هذا المشروع سيتم بنظام المشاركة فى الإيرادات مع شركة الشروق للتنمية السياحية .

ويقع المشروع بالعين السخنة -الكيلو 93 طريق السويس-الزعفرانة بالقرب من طريق الجلالة الجديد بالساحل الشمالى على بعد 75 دقيقة من القاهرة.

وتبلغ مساحة المشروع 116 فدانا، ومن المقرر أن يضم 1201 وحدة سكنية سيتم تطويرها على خمس مراحل بين الشركتين.

وتتولى “بالم هيلز” عمليات البناء والتطوير والتسويق والمبيعات وفقا للاتفاقية ، وتتوقع الشركة أن يحقق هذا المشروع مبيعات بقيمة 5.1 مليار جنيه .

7 محافظ تأمين تبيع حصصا في مدينة الإنتاج الإعلامي

الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

كما أفصحت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى عن قيام سبع محافظ استثمارية مملوكة لشركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 16.1 مليون جنيه.

وقالت مدينة الإنتاج الإعلامى فى إفصاح للبورصة الاثنين، إن محفظتين مملوكتين لشركة مصر للتأمين باعت 1.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.1 مليون جنيه.

وبلغت منوسط سعر السهم فى الصفقة 2.7 جنيه، وانخفضت حصة المحفظتين فى الشركة من 2.9% إلى 2.16%.

كما قامت خمس محافظ استثمار مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 4.1 ملايين سهم بقيمة إجمالية 12 ملايين جنيه بمتوسط سعر 2.9 جنيه للسهم.

وانخفضتا نسبة مساهمة محافظ مصر لتأمينات الحياة إلى 0.4% بعد العملية مقارنة بنحو 2.57% قبل العملية.