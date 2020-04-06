أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 6-4-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة.

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات على الأسهم بقيمة 778 مليون جنيه.

وصعد EGX30 بنسبة 1.88 % إلى 9446 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 1.63 % إلى 1002 نقطة ، فى حين صعد«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% إلى 1024 نقطة.

كما صعدEGX50 بنسبة 1.8% إلى 1344 نقطة، كما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.98 % إلى 10997 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 778 مليون جنيهًا تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب ولأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة ، إذ صعد 109 سهمًا من إجمالى 171 متداولة، بينما هبط 23 فقط، وبقى 39 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : ايديتا تخطط لشراء 14.5 مليون سهم خزينة

ايديتا

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها إعلان شركة ايديتا للصناعات الغذائية عن رغبتها فى شراء 14.5 مليون سهم خزينة خلال شهرين وذلك فى إطار خطة لدعم سعر السهم فى البورصة .

وقالت ايديتا إن انخفاض سعر السهم يمثل فرصة استثمارية للشركة تسمح بدعم سعر السهم فى السوق.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2 % من رأسمال ايديتا ، ومن المقرر أن تمول الشركة عمليات الشراء ذاتيا.

فاروس لتداول الأوراق المالية تتولى مهام السمسار المنفذ

استحواذ برايم للاستثمارات المالية على أذرع سمسرة شركة فاروس

وكلفت ايديتا شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ، لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 6 ابريل وحتى 5 يونيو القادم.

وتعمل «إيديتا» فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم 9 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى نحو 145 مليون جنيه، موزع على 725 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا.

ايديتا تمنح مصر الخير 2 مليون جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعى

هانى برزى

كما أعلنت ايديتا للصناعات الغذائية عن تبرعها بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح مؤسسة مصر الخير لشراء أجهزة تنفس صناعى وأدوات طبية لازمة لمواجهة فيروس كورونا الغامض.

وقالت ايديتا إن مجلس الإدرة وافق بجلسته المنعقدة 5 ابريل الجارى على تقديم تبرع بمبلغ 5 مليون جنيه لمؤسسة ايديتا للتنمية الاجتماعية .

كما وافق المجلس على صرف الدفعة الأولى من هذا المبلغ بقيمة 2 مليون جنيه للمؤسسة والتى ستقوم بدورها إلى منحها لمؤسسة مصر الخير لشراء الأجهزة الطبية اللازمة.

وفوضت عمومية ايديتا فى 30 مارس الماضى، مجلس الإدراة بالتبرع بمبلغ فى حدود 10 مليون جنيه كحد أقصى.

وأعلنت عدة شركات عاملة فى قطاعات مختلفة عن تبرعات مماثلة لأغراض الدعم الصحى والأسر المتضررة من تداعيات كورونا فى مصر.

بنك البركة يوزع أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 154 مليون جنيه

وافقت عمومية بنك البركة مصر على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة اجمالية 154.6 مليون جنيه ما يعادل 70 قرش للسهم عن أرباح العام المالى المنتهى ديسمبر 2019.

كما وافقت العمومية المنعقدة فى 28 مارس الفائت على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.2 سهم مجانى سهم قائم عبر زيادة رأس المال بنحو 309 مليون جنيه تقريبا وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الإثنين.

وحقق البنك صافي ربح مجمه قدره 1.07 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 1.003 مليار جنيه في 2018.