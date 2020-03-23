أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 23-3-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على صعود قوى لمؤشراتها للجلسة الثالثة على التوالى بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4.5% وذلك بعد عدة اجراءات حكومية داعمة.

وصعد EGX30 بنسبة 3.04 % إلى 10047 نقطة، بينما صعد EGX70 بنسبة 4% إلى 904 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 4.5% إلى 1011 نقطة.

كما صعد EGX50 بنسبة 4.34% إلى 1298 نقطة، وكذلك صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 4.56% إلى 11279 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 131 سهمًا من إجمالى 179 متداولة، بينما هبط 19 فقط، وبقى 29 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : الشرقية للدخان تشترى 67 مليون سهم خزينة في شهر

الشرقية للدخان ايسترن كومباني

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها إعلان شركة الشرقية للدخان عن رغبتها في شراء 67.5 مليون سهم خزينة خلال شهر لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.

وقالت الشرقية للدخان في إفصاح منشور على شاشة التداول إن هذه الكمية تمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.

وتهدف الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة إلى دعم سعر السهم في البورصة والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس وحتى 23 أبريل المقبل.

الشرقية للدخان تكلف شركتي سمسرة لتنفيذ العمليات

كما أعلنت الشرقية للدخان عن تكليف شركتي هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية وسى آى كابيتال تنفيذ عمليات الشراء التى ستمول من موارد الشركة الذاتية وفقا للإفصاح.

وتعد الشرقية للدخان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.

ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزع على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأسابيع الماضية رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.

مدينة نصر للإسكان تشتري 177 ألف سهم خزينة

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن تنفيذ عملية شراء على أسهم الخزينة بعدد 177 ألف سهم، وذلك فى إطار خطة لشراء كمية تصل إلى 28.8 مليون سهم.

وأخطرت مدينة نصر للإسكان فى 11 مارس الحالى على شراء 28.8 مليون سهم خزينة خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك إن هذه الكمية تمثل 2% من إجمالى عدد الأسهم وسيبدأ شراؤها اعتبارًا من الثلاثاء القادم 17 مارس ولمدة ثلاثة أشهر.

فيركيم للأسمدة : لن نستفيد من خفض الغاز لكن من الكهرباء

مستثمرون يثنون على إطلاق الكارت الذكي في توصيل دعم الأسمدة لمستحقيه

وقالت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات إنها لن تتأثر بقرار رئيس الوزراء خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بينما ستتأثر إيجابيًا بخفض أسعار الكهرباء.

وأضافت فيركيم مصر فى إفصاح إن سبب عدم تأثرها بخفض أسعار الغاز يتمثل فى أن قطاع الأسمدة يعامل بالسعر المخفض حاليا 4.5 دولار ولا جديد فى ذلك.

أما بالنسبة لخفض أسعار الكهرباء، فتتوقع الشركة أن يسهم فى تخفيض تكاليفها خلال الفترة التي سيطبق فيها من 3 إلى 5 سنوات.