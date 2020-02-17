أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 17-2-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 565 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.46% إلى 13800 نقطة، بينما صعد egx 70 بنسبة 0.19% إلى 1256 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 565 مليون جنيه تقريبًا، وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 68 سهمًا من إجمالى 164 متداولًا، بينما هبط 56، وبقى 40 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: راية القابضة.. لم نتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، شركة راية القابضة للإستثمارات المالية إنها لم تتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا الغامض، ولم يرد إليها أى أنباء بخصوص إصابة أى من العاملين بها بهذا الفيروس.

جاء ذلك فى رد مرسل من الشركة على استفسار أرسلته إدارة البورصة المصرية لجميع الشركات المدرجة لبيان مدى تأثر أعمالهم بفيروس كورونا الغامض.

وأضافت الشركة أن خطوط الإمداد والعمليات التشغيلية وحجم المبيعات التصديرية للشركة لم تتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستفصح عن أى مستجدات فى حينه.

أبو ظبى الإسلامى يقفز بأرباحه إلى 1.2 مليار جنيه فى 2019

مصرف – أبو ظبى – الإسلامى

كما شهدت الجلسة إفصاح مصرف أبو ظبى الاسلامى – مصر عن نتائج أعماله خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019.

وأظهرت النتائج ارتفاع صافى أرباحه إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 850 مليون جنيه خلال العام السابق.

وكشفت القوائم المجمعة ارتفاع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات إلى 6.8 مليار جنيه حتى ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه خلال 2018.

كما ارتفعت تكاليف الودائع إلى 3.7 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه خلال 2018.

وارتفاع صافى الدخل من العائد إلى 3 مليارات جنيه تقريبا خلال 2019، مقارنة بصافى دخل قدره 2.4 مليار جنيه فى 2018.

أخبار البورصة المصرية اليوم: تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

وشهدت الجلسة إفصاح هيئة الرقابة المالية عن إجراء تعديلات في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يسهم في حماية حقوق المساهمين بالشركات.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن إدخال هذه التعديلات تنبع من ممارسة الهيئة لدورها الرقابي لحماية حقوق المتعاملين عبر المتابعة الدؤوبة للامتثال لقواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة بندين جديدين: ينص أولهما على أنه يمكن للشركة المقيدة أسهمها بالبورصة أن تستحوذ على شركات غير مقيدة تساوي أو تزيد قيمتها العادلة وفقًا لتقرير مستشار مالي مستقل– عن 100% من القيمة السوقية للشركة (في تاريخ الاستحواذ) ما دامت تتوافر في الشركات المستحوذ عليها المتطلبات والشروط التي تسمح بقيدها بالبورصة، وذلك لاستمرار قيد الشركة بالبورصة.