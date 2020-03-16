أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 16-3-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم ، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين ، اختتام جلسة التداول على هبوط حاد لجميع مؤشراتها لليوم الثانى على التوالى، تأثرا بتداعيات فيروس كورونا الغامض الذي يضرب الأسواق العالمية.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 7.09 % إلى 10148نقطة ، بينما هبط مؤشر egx 70 بنسبة 6.5 % إلى 1015 نقطة .

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 315.5 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة .

وهبط 117 سهما من إجمالى 150، بينما صعد 3 أسهم فقط ، وبقى الباقى دون تغير.

وسجلت البورصة هبوطا حادا أمس الأحد بنسبة هبوط تجاوزت 9.34% للمؤشر الرئيسى.

أخبار البورصة المصرية اليوم : بالم هيلز للتعميرتشترى أسهم خزينة جديدة بعدد 11 مليون سهم

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها إفصاح شركة بالم هيلز للتعمير عن تنفيذ عملية شراء جديدة على أسهم الخزينة بعدد 11 ملايين سهم تقريبا .

وأخطرت “بالم هيلز” فى وقت سابق إدارة البورصة المصرية برغبتها شراء 62.3 مليون سهم خزينة خلال الأسبوعين الممتدين من 2 إلى 15 مارس الحالى.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن تنفيذ عملية شراء جديدة على عدد 3 ملايين سهم تقريبا خلال جلسة تداول الأربعاء الماضى قبل إجازة الخميس.

أرابيا انفستمنتس هولدنج تشترى أسهم خزينة بعدد 2.2 مليون سهم

كما أفصحت شركة “أرابيا انفستمنتس هولدنج” عن عملية شراء أسهم خزينة بعدد 2.2 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد.

وأخطرت الشركة إدارة البورصة المصرية فى 3 مارس الحالى برغبتها فى شراء 134.9 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر.

وتتولى شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة من 4 مارس إلى 3 يونيو المقبل.

أخبار البورصة المصرية اليوم : جى بى أوتو تشترى 481 ألف سهم خزينة

كما أعلنت شركة جى بى أوتو غبور لصناعة السيارات عن تنفيذ عملية جديدة على أسهم الخزينة بعدد 481 ألف سهم تقريبا .

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن تنفيذ عملية شراء على أسهم الخزينة بعدد 762.5 ألف سهم تقريبا خلال جلسة الثلاثاء الماضى.

كما نفذت جى بى أوتو عملية شراء لعدد 1.5 مليون سهم خزينة بجلسة الإثنين الماضى.

وسبق أن نفذت عمليتين سابقتين على أسهم الخزينة، أحدهما على 310 آلاف سهم، والأخرى على عدد 407 آلاف سهم خلال الأسبوع قبل الماضى.

التجارى الدولى يوفر قفزات للتعامل مع النقود الورقية تحسبا لانتقال كورونا

وأفصح البنك التجارى الدولى عن توفير قفزات للموظفين المتعاملين مع النقود الورقية “البنكوت” فى إطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال البنك إن مجلس الإدارة اتخذ عدة قرارات وقائية لتجنب الإصابة والحد من انتشار هذا الفيروس.

وشملت الاجراءات تعليق رحلات العمل إلى البلاد المصابة وحث الموظفين العائدين منها على على العمل من المنزل لمدة أسبوعين تحسبا لاحتمالية مخالطة أى شخص حامل للفيروس.

كما شملت الاجراءات تعلق كافة الأنشطة الداخلية التى تتضمن تجمعات باعداد كبيرة مثل دورات التدريب واتاحتها على القنوات الالكترونية .

وقال البنك إنه يتابع الموقف عن كثب من خلال بيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية .

وقررت الحكومة المصرية فى وقت سابق تعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين ، كما قررت تعليق حركة الطيران حتى 31 مارس الجارى.

كما قرر مجلس الوزراء تخفيض حضور العاملين في الأجهزة الحكومية، باستثناء عدد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة.

من جانبه طالب البنك المركزى المصرى جميع البنوك المصرية، باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد.