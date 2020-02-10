أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 10-2-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، اختتام جلسة التداول على هبوط طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية بنسبة 0.91% إلى مستوى 13979 نقطة ، بينما هبط مؤشر egx 70 بنسبة 0.75% إلى مستوى 1268 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 546 مليون جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 39 سهما من إجمالى 168 متداولا، بينما هبط 93، وبقى 36 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: فورى تحصل على موافقة الرقابة لتنفيذ عملية هيكلة بين مالكى الأسهم

شركة فورى

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إفصاح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في عملية هيكلة بين مالكى الأسهم دون التقيد بتقديم عرض شراء إجبارى.

وقالت فورى إن هذه الموافقة تختص بنقل ملكية المساهم الرئيسى بالشركة PSI Netherlands holding BV البالغ نسبتها 63.9% إلى مساهمى الشركة غير المباشرين.

وأضافت فورى أن هذه الخطوة منصوص عليها فى نشرة الطرح الخاصة بالبورصة فى 25 يوليو 2019 التى طرحت فيها 36% من أسهمها بالبورصة المصرية.

وقالت الرقابة المالية إن المستندات المقدمة من شركة فورى تفيد بأن نقل ملكية المساهم الرئيسى للمساهمين غير المباشرين لن يترتب عليه زيادة نسبة أحدهم عن النسب الموجبة لتقديم عروض شراء.

جهينة تفسر تراجع الأرباح رغم ارتفاع الإيرادات إلى 7.6 مليار جنيه

كما شهدت الجلسة إفصاحا تفسيريا من شركة جهينة للصناعات الغذائية عن أسباب تراجع صافى أرباحها خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى، رغم ارتفاع إيراداتها إلى 7.6 مليار جنيه.

وقالت جهينة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين إن صافى ربح المحقق فى 2019 بلغ 419 مليون جنيه إلا أنه تأثر باستقطاعات جديدة بلغت 90 مليون جنيه، بما أدى إلى تراجعه فى 329 مليون جنيه فى القوائم المالية المجمعة.

وأضافت جهينه أن هذه الاستقطاعات تمثلت فى فرض رسوم التأمين الصحى على الشركات وانتهاء الإعفاء الضريبى الممنوح لبعض الشركات التابعة الأمر الذى كلفها 90 مليون جنيه تكاليف جديدة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينة تراجع صافى أرباحها بنسبة 19% إلى 329 مليون جنيه خلال 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 406 مليون جنيه فى 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 7.6 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بإيرادات بلغت 7.1 مليار جنيه خلال 2018.

واحتل قطاع الألبان صدارة الايرادات ،بنسبة مساهمة بلغت 49% ،يليه قطاع الزبادى بنسبة 24% من إجمالى ايرادت جهينة .

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بتكاليف قدرها 5 مليار جنيه خلال العام السابق.

أخبار البورصة المصرية اليوم: مصر الجديدة للإسكان تتقدم بملف زيادة رأس المال إلى 333 مليون جنيه

كذلك شهدت الجلسة ، إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن تقدمها بمستندات قيد زيادة رأسمال المصدر من 111 مليون جنيه إلى 333 مليون جنيه البورصة المصرية.

ووافقت مصر الجديدة للإسكان فى وقت سابق على زيادة رأسمالها إلى ضعفين من 111 مليون جنيه إلى 333 مليون جنيه بمبلغ 222.5 مليون جنيه .

ووزعت الشركة تلك الزيادة على 890 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرش للسهم تمول من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية للعام المنتهى 30 يونيو الماضى.

كما وافقت الشركة على زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه .

وتعد مصر الجديدة للإسكان والتعمير – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير – التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

الجيزة العامة للمقاولات تفوز بمشروع إسكان فاخر بالمنيا بقيمة 92 مليون جنيه

فى نفس الجلسة، أعلنت الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عن فوزها بإسناد مشروع إسكان فاخر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة ملوى الجديدة بمحافظة المنيا بقيمة إجمالية 92 مليون جنيه.

وقالت الجيزة العامة للمقاولات فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت إليها هذا المشروع المسمى “جنة ” ويتضمن إنشاء 6 عمارات بعدد 192 وحدة سكنية.

ونوهت الشركة إلى أن خطاب الإسناد وصل إليها بتاريخ 10 فبراير الجارى.

وأسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى نوفمبر الماضى تنفيذ 21 فيلا بمشروع الفيلات بالمنصورة الجديدة إلى شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقاري.