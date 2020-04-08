أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-4-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء ، اختتام جلسة التداول على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات مليارية للجلسة الثانية على التوالى.

وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 2.59% إلى 10095 نقطة، بينما صعد EGX70 بنسبة 1.26% إلى 1047 نقطة ، و«EGX100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.15% عند مستوى 1066 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 1.76% إلى 1420 نقطة، كما صعد “EGX30 Capped” بنسبة 1.88% إلى 11612 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة ، إذ صعد 97 سهمًا من إجمالى 170 متداولة، بينما هبط 46 فقط، وبقى 27 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: إعمار مصر تتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها إعلان إعمار مصر للتنمية عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه لمساندة الحكومة المصرية ومؤسسة مصر الخير فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت إعمار مصر فى إفصاح إن هذا المبلغ سيخصص منه 10 ملايين جنيه للحكومة المصرية، بينما سيخصص 40 مليون جنيه لمؤسسة مصر الخير.

وأضافت إعمار أن التبرع لمؤسسة مصر الخير يتم فى إطار بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وتبرعت إعمار مصر خلال العام الماضى بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية.

محفظة البنك الأهلى تشترت أسهمًا فى التجارى الدولى بقيمة 13.2 مليون جنيه

كما أفصح البنك التجارى الدولى –مصر عن قيام محفظة استثمار مملوكة للبنك الأهلى المصرى بشراء 220 ألف سهم من أسهمه المتداولة فى البورصة المصرية بقيمة اجمالية 13.2 مليون جنيه تقريبا.

وقال البنك التجارى إن حصة محفظة البنك الأهلى المصرى رقم (1) ، ارتفعت بعد العملية إلى 0.037 % من إجمالى الأسهم مقارنة بنحو 0.022% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 60.19 جنيه ، وتم تنفيذ العملية بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح أن البنك الأهلى المصرى يستحوذ على 4.96% من أسهم البنك بخلاف نسبة مساهمة المحفظة المشار إليها .

كما أظهر الإفصاح أن شركة الأهلى كابيتال (التابعة للبنك الأهلى) تستحوذ على نسبة 0.001% من أسهم البنك ،إضافة إلى حصة أخرى بنسبة 0.008% يمتلكها صندوق العاملين بالبنك الأهلى المصرى.

وتستحوذ شركة فايرفاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية ” المساهم الأكبر فى البنك التجارى الدولى ،بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة صناديق عاملة فى مجال التأمين .

غاز مصر تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم

وأعلنت شركة غاز مصر عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 27 ابريل الجارى .

وقالت غاز مصر إن الحق فى التوزيع لمشترى السهم ينتهى انتقاله بنهاية جلسة الأربعاء 22 ابريل الجارى.

وقفزت أرباح الشركة إلى 165 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 ، مقارنة بصافى أرباخ قدرها 35 مليون جنيه في 2018.

مساهم يرفع حصته فى العربية لإدارة الأصول بشراء 1.3 مليون جنيه العربية لإدارة وتطوير الأصول

كما أعلنت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عن قيام المساهم ابراهيم ابراهيم ابراهيم الصعيدى بشراء 1.3 مليون سهم بقيمة اجمالية 2.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية إلى 5% فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.5% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.55 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

تأسس شركة العربية لإدارة الأصول عام 2018 نتيجة عملية انقسام عن شركة العربية لحليج الأقطان، وتم إدراجها في البورصة منذ يونيو 2018.

ويبلغ رأسمال الشركة 132.4 مليون جنيه موزعا على 264.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها نصف جنيه للسهم.