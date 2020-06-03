أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعي للأجانب، وقيم تداولات تجاوزت المليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.83% إلى 10424 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر “EGX70” بنسبة 0.51 % إلى 1198 نقطة ، فى حين صعد “egx100” بنسبة 0.62% عند 1930 نقطة.

وصعد “EGX50” بنسبة 1.1 % إلى 1564 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.063 % عند مستوى 12034 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 76 سهما من إجمالى 183 سهمًا متداولة، بينما هبط 72 سهمًا، وبقي 35 دون تغير.



أخبار البورصة المصرية اليوم: مد أجل النطق بالحكم في نزاع أطلس مع هيئة التعمير

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، اعلان شركة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عن مد أجل النطق بالحكم فى دعواها ضد هيئة التعمير إلى 9 يونيو الحالى.

وقالت أطلس للاستثمار إن هذه الدعوى كانت محجوزة للحكم فى 28 أبريل، ثم أجلت إلى 28 مايو بسبب ظروف كورونا وتعليق العمل بالمحاكم.

وتطالب أطلس فى الدعوى باسترداد مبلغ 11 مليون جنيه من هيئة التعمير، إضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيه؛ جبرًا للأضرار المادية والأدبية التى لحقتها.

ويتعلق النزاع بقطعة أرض بالكيلو 43 بالشيخ زايد سدَّدت عنها “أطلس” 11 مليون جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير، نظير تغيير النشاط المخصص للأرض، وتحديد نسبة بنائية 25%.

أوراسكوم كونستراكشون: ارتفاع حصة «صندوق موريشيوس» إلى 10.1%

وأفصحت شركة أوراسكوم كونستراكشون عن ارتفاع حصة صندوق استثمار “Africa Alpha” المؤسس فى جزيرة موريشيوس إلى 10.11% من أسهمها بعد تنفيذ عمليتى شراء جديدة.

وقالت الشركة إن صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund رفع حصته على مرتين إلى 10.11 % نهاية مايو وبداية يونيو الجارى.

ورفع الصندوق حصته فى 31 مايو إلى 9.99%، ثم اشترى 136 ألف سهم بمتوسط سعر 64.5 جنيه لترتفع حصته إلى 10.11% فى 2 يونيو الجارى.

ورفع الصندوق حصته فى الشركة مرتين آخريين فى 5 و 13 مايو الماضى إلى 9.76% بعد تنفيذ عملية شراء لنحو 387.1 ألف سهم بمتوسط سعر 69 جنيه للسهم.

الشرق الأوسط للزجاج: CIB سيرد مبالغ الاكتتاب الملغى للمساهمين

وقالت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج إن البنك التجارى الدولى (CIB) سيرد مبالغ الاكتتاب الملغى فى زيادة رأس المال إلى المساهمين المشاركين فيها .

وأضافت الشركة فى إفصاح إن البنك سيرد تلك المبالغ بنفس الآلية التى بها الايداع أو التحويل دون أدنى مسؤلية عليه.

ووافق مساهمو الشركة فى وقت 21 مايو الماضى على اقتراح مجلس الإدارة بإلغاء الزيادة المرتقبة لرأسمالها بسبب ظروف السوق المضطربة وتداعيات فيروس كورونا.

وكانت الشركة تستعد لزيادة رأس المال من 50 مليون جنيه إلى 83 مليونًا عبر اكتتاب لقدامى المساهمين؛ استنادًا إلى قرار الجمعية العامة فى 7 نوفمبر 2019.

10 محافظ تأمين تبيع حصصا في شارم دريمز بقيمة 13.4 مليون جنيه

وأفصحت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى عن قيام عشرة محافظ استثمارية مملوكة لشركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة بقيمة إجمالية 13.4 مليون جنيه.

وقالت شارم دريمز فى إفصاح ، إن خمس محافظ مملوكة لمصر للتأمين باعت 3.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 8.4 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 2.38 جنيه للسهم.

وانخفضت نسبة مساهمة مصر للتأمين بعد تلك العملية إلى 0.18% فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 7.9% قبل العملية.

كما قامت خمس محافظ استثمار مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 2 مليون سهم بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه بمتوسط سعر 2.46 جنيه للسهم.

وأصبحت نسبة مساهمة مصر لتأمينات الحياة صفرا بعد العملية مقارنة بنحو 3.89% قبل العملية.