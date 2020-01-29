أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-1-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات 624 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية “egx30” بنسبة 1.04 % إلى مستوى 13762 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.38% إلى 534 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 624 ملايين جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 114 سهمًا من إجمالي 171 سهمًا متداولًا، بينما هبط 20، وبقي 37 دون تغير.

«المصرية للاتصالات» تدرس صفقة الاستحواذ السعودية على «فودافون مصر»

المصرية للاتصالات

وشهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم، عدة إفصاحات من شركات مُدرجة، أبرزها إفصاح شركة المصرية للاتصالات عن دراستها لصفقة استحواذ الشركة السعودية للاتصالات على حصة فودافون العالمية فى مصر.

وقالت المصرية للاتصالات إنها تتباع عن كثب تطورات الصفقة وما سيستقر عليه الشكل النهائى لها.

واجتمعت “المصرية للاتصالات” مع ممثلي مجموعة فودفوان العالمية، أمس الثلاثاء؛ للنقاش حول معالم صفقة الاستحواذ المرتقبة وما سيترتب عليها وآثارها على حقوق الشركة المصرية.

وأخطرت مجموعة فودافون العالمية المصرية للاتصالات بتوقيعها مذكرة تفاهم غير ملزِمة مع شركة الاتصالات السعودية للبدء في الإجراءات اللازمة لدراسة عملية الاستحواذ.

وطمأنت فودافون العالمية المصرية للاتصالات بالتزامها الكامل بجميع حقوقها فى فودافون مصر، وفقًا لاتفاقية المساهمين المبرمة بينهما.

وتمتلك فودافون العالمية 55% بشركة فودافون مصر، بينما تستحوذ المصرية للاتصالات على النسبة الباقية (45%).

وتوصلت الشركة السعودية للاتصالات “STC” إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة فودافون العالمية لشراء حصتها البالغة 55% فى فودافون مصر، بقيمة تقترب من 2.3 مليار دولار أمريكي.

«بايونيرز القابضة» تكلف شركة فاكت بدراسة القيمة العادلة لستة أسهم

كما شهدت الجلسة إفصاحًا من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية حول تعيين مستشار مالى جديد “فاكت للاستشارات المالية” لدراسة القيمة العادلة لستة أسهم في إطار صفقة استحواذ مرتقبة.

ووافقت هيئة الرقابة المالية، في وقت سابق، على منح بايونيرز القابضة و5 شركات تابعة مهلة لمدة 30 يوم عمل لتعيين مستشار مالي جديد وتقديم دراسات القيمة العادلة للأسهم.

تابعة لوزارة النقل تسند مشروعًا سكنيًّا وتجاريًّا إلى «ليفت سلاب»

كما شهدت الجلسة إعلان شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) تكليفها من قِبل شركة تابعة لوزارة النقل المصرية لإقامة مشروع تجاري وإداري وسكني بمحافظة دمياط بنظام المشاركة.

وقالت ليفت سلاب إن هذه المشروع سيقام على مساحة 1065 مترًا مربعًا تقريبًا، وسيتم بنظام المشاركة مع شركة إم أو تى للاستثمار والمشروعات؛ إحدى شركات وزارة النقل.

وأضافت الشركة أن تكلفة هذا المشروع ستصل إلى 100 مليون متضمنة قيمة الأرض، ومن المتوقع أن تصل ايراداته إلى 160 مليون جنيه.

ونوّهت الشركة بأن نسبة مشاركتها فى هذا المشروع ستصل إلى 48%، مشيرة إلى أنها ملتزمة بتقديم خطاب ضمان بنسبة 5% من التكاليف الإنشائية خلال 30 يومًا من تاريخ تسلّم أمر الإسناد لإتمام التعاقد.

مساهم يبيع حصة فى «سبيد ميديكال» بقيمة 15.8 مليون جنيه

وكذلك شهدت الجلسة إعلان شركة سبيد ميديكال عن قيام المساهم طارق محمد كامل جاد الله القيعى ببيع 7.8 مليون سهم من حصته بالشركة، بقيمة إجمالية 15.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت سبيد ميديكال إن نسبة مساهمة طارق القيعى انخفضت بعد العملية إلى 1.5% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 4.5% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2 جنيه تقريبًا، وتم تنفيذها بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.