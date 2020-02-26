أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-2-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 562 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية “egx30” بنسبة 0.96% إلى مستوى 13200 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” بنسبة 0.65% إلى مستوى 1223 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 562 مليون جنيه تقريبًا، وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 56 سهمًا من إجمالى 166 سهمًا متداولًا، بينما هبط 62، وبقي 39 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: الشرقية للدخان تخطر البورصة بزيادة أسعار السجائر

وشهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة، أبرزها إعلان شركة الشرقية للدخان زيادة أسعار السجائر بقيمة جنيه واحد على مختلف الأصناف الموجودة فى السوق.

وقالت “الشرقية للدخان” إن مجلس إدارتها اعتمد لائحة الأسعار الجديدة الناتجة من تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 25 فبراير الحالي.

وأقرّ البرلمان المصرى، الاثنين الماضى، رفع أسعار ضريبة منتجات التبغ، ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جى بى أوتو تعلن توقفها عن وكالة هيونداى فى العراق

وأعلنت شركة جى بى أوتو غبور للصناعة السيارات وقف وكالتها عن شركة هيوانداى فى العراق بسبب تغير سياسة الشركة الكورية الأم.

وقالت جى بى أوتو إن الشركة الأم فى كوريا قررت تغيير سياستها الاستراتيجية فى السوق العراقية باتجاه تبنّي نموذج الموزع المتعدد.

وأضافت جى بى أوتو إنها تمكنت من تمثيل وتعزيز علامة هيونداى فى السوق العراقية خلال السنوات الماضية بشكل قوى وصل إلى 25% من الحصة السوقية لعام 2019.

أخبار البورصة المصرية اليوم: سوديك تقفز بأرباحها إلى 721 مليون جنيه فى 2019

وشهدت الجلسة أيضًا إعلان شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” ارتفاع صافى أرباحها إلى 721.2 مليون جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بصافى أرباح بلغت 450.9 مليون جنيه خلال 2018.

وأظهرت القوائم المجمعة للشركة ارتفاع ايرادات النشاط إلى 5.3 مليار جنيه تقريبًا خلال 2019 مقارنة بإيرادات بلغت 3.7 مليار جنيه خلال 2018.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 3.8 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة بتكاليف قدرها 2.4 مليار جنيه خلال 2018.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة 2.06 جنيه عن عام 2019، مقارنة بنصيب بلغ 1.29 جنيه للسهم عن عام 2018.

السويدى اليكتريك : لم نتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا

وقالت شركة السويدى اليكتريك إن لديها علاقات متنوعة مع شركات صينية لكنها لم تتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس كورونا الغامض.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من الشركة ردا على استفسارات إدارة البورصة المصرية حول مدى تأثر أعمالها بتداعيات فيروس كورونا.

ماريدايف تجرى مفاوضات مع بنوك لجدولة القروض بسبب أزمة فنزويلا

ماريدايف

وأعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ” ماريدايف” دخولها فى مفاوضات مع بعض البنوك لإعادة هيكلة الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة؛ بسبب تأثرها بالأزمة فى فنزويلا.

وقالت ماريدايف إنها تعانى ضعف السيولة النقدية بسبب خروجها من بعض العقود بدولة فنزويلا امتثالا للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأضافت الشركة أن بعض العملاء متأخرين فى سداد المستحقات أيضًا، بما أدى إلى تأثر التدفقات النقدية بالشركة سلبًا.

وتتوقع ماريدايف انتهاء المفاوضات مع البنوك خلال مارس المقبل، مشيرة إلى أنها ستفصح عن تفاصيل تلك القروض فور الاتفاق على جدولتها.

للمرة الثانية.. شرط التحكيم ينقذ المصرية للمنتجعات من دعاوى المتعثرين

وأعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن رفض محكمة جنوب القاهرة دعاوى بعض المستثمرين المتعثرين ضدها للمرة الثانية؛ بسبب شرط تحكيم متفق عليه سابق.

ويعني اشتراط أطراف التعاقد للتحكيم فى عقود التجارة والاستثمار، حجب المحاكم العادية عن نظر النزاعات المحتملة التى يرفعها أحد الأطراف أمامها منفردا دون موافقة الطرف الآخر وفقًا لقانون التحكيم المصري.