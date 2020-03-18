أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-3-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط حاد لجميع مؤشراتها تجاوز مستوى 5% تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا الغامض الذي يضرب الأسواق العالمية.

وهبط “EGX30” بنسبة 4.84% إلى 8756 نقطة، بينما هبط مؤشر “EGX70” بنسبة 5.67% إلى 843 نقطة، كما هبط «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 5% إلى 927 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 617 مليون جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وهبط 130 سهمًا من إجمالى 168 سهمًا متداولة، بينما صعد 4 أسهم فقط، وبقي 24 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : جى بى أوتو تشترى2.1 مليون سهم خزينة

وشهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم، عدة إفصاحات من شركات مُدرجة أبرزها إفصاح شركة جى بى أوتو غبور عن تنفيذ عملية جديدة على أسهم لخزينة عبر شراء 2.1 مليون سهم.

ونفّذت جي بي أوتو عملية شراء على 762.5 ألف سهم خزينة بجلسة أمس الثلاثاء، كما نفذت عملية شراء لعدد 1.5 مليون سهم خزينة بجلسة أمس الأول الاثنين.

وسبق للشركة تنفيذ عمليتين سابقتين على أسهم الخزينة، إحداهما على 310 آلاف سهم، والأخرى على 407 آلاف سهم، خلال الأسبوع الماضى.

أدون للاستثمارات المالية تشتري أول مليون سهم خزينة

كما أفصحت شركة أدون للاستثمارات المالية عن تنفيذ أول عملية شراء على أسهم خزينة بعدد مليون سهم تقريبًا، وذلك فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية تصل إلى 9.9 مليون سهم.

وأفصحت أودن للاستثمارات، فى وقت سابق، عن رغبتها فى شراء أسهم خزينة بعدد 9.9 مليون سهم ثلاثة أشهر ونصف الشهر، ابتداءً من 17 مارس الحالى.

وقالت أدون إن هذه الكمية تمثل 10% من إجمالى عدد الأسهم.

أخبار البورصة المصرية اليوم : أرابيا إنفستمنتس تشترى 5.6 مليون سهم خزينة

كما أفصحت أرابيا إنفستمنتس هولدنج عن تنفيذ عملية شراء على 5.6 مليون سهم خزينة، فى إطار خطتها لشراء كمية تصل إلى 135 مليون سهم تقريبًا.

ونفّذت أرابيا إنفستمنتس هولدنج عملية شراء سابقة على 2.2 مليون سهم خزينة خلال جلسة الأحد الماضى.

وأخطرت الشركة إدارة البورصة المصرية، فى 3 مارس الحالى، برغبتها فى شراء 134.9 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر.

البورصة تفتح سوق الصفقات لشطب بنك الاتحاد الوطنى– مصر

وشهدت الجلسة فتح سوق الصفقات الخاصة حتى جلسة 19 مارس الحالي لتلقّي أوامر البيع والشراء الأخيرة قبل شطب أسهم بنك الاتحاد الوطنى – مصر من البورصة اختياريًّا.

وأعلن بنك الاتحاد الوطنى، فى وقت سابق، تقدمه بعرض شراء لأسهم الأقلية بسعر 9.92 جنيه للسهم تمهيدًا للشطب الاختياري من البورصة.

واستند سعر العرض إلى دراسة قيمة عادلة أعدّتها شركة برايم كابيتال للاستشارت المالية.

وقدَّرت برايم كابيتال القيمة الإجمالية للبنك بحوالى 2.6 مليار جنيه وفقًا لمنهجية تقييم مركَّبة.

وقالت برايم، فى وقت سابق، إن منهجية التقييم التى اتبعتها استخدمت متوسطًا مرجحًا يبلغ 75% لقيمة البنك طبقًا لمنهج الدخل، إضافة لاستخدام متوسط مرجح يبلغ 25% لقيمته طبقًا لمنهج مضاعفات السوق.