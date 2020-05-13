أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-5-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط EGX30 بنسبة 1.81 % إلى 10396 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX70 بنسبة 2.18% إلى 1113 نقطة، فى حين هبط egx100 بنسبة 2.11 % عند مستوى 1829 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 997 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريين والأجانب للبيع ،بينما اتجه العرب للشراء.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 26 سهمًا من إجمالى 172 سهم متداولة، بينما هبط 123 سهم، وبقى 23 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : تراجع أرباح السويدى اليكتريك إلى 463.6 مليون

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها،اعلان شركة السويدى اليكتريك عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول.

وأظهرت النتائج تراجع صافى أرباح الشركة إلى 463.6 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 995.5 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2018.

كما تراجع ايرادت الشركة إلى 10.7 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بايرادت 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

فيما أظهرت القوائم المستقلة تضاعف صافى ربح السويدى اليكتريك “الأم” إلى 38.2 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح قدره 17.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

ارتفاع أرباح البنك المصرى الخليجى إلى 153 مليون جنيه فى 3 أشهر

كما أعلن البنك المصرى الخليجى عن ارتفاع صافى أرباحه إلى 153.6 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 148.2 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2018.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة ارتفاع ايرادت الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بايرادت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

فيما أظهرت القوائم استقرار مصروفات الفوائد عند 1.3 مليار جنيه متراجعا بنسبة طفيفة عن الفترة المقارنة التى سجلت فوائد مصروفات بقيمة 1.39 مليار جنيه .

وارتفعت اجمالى الودائع بالبنك إلى 61.2 مليار جنيه حتى 31 مارس 2020 مقارنة بنحو 56 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

صندوق موريشيوس يرفع حصته في أوراسكوم كونستراكشون إلى 9.76%

كما أفصحت شركة أوراسكوم كونستراكشون عن ارتفاع حصة صندوق استثمار “Africa Alpha” المؤسس فى جزيرة موريشيوس إلى 9.76 % من أسهمها بعد تنفيذ عملية شراء جديدة.

وقالت أوراسكوم فى إفصاح إن صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund اشترى 387.1 ألف سهم جديد فى 6 مايو بسعر 69 جنيها للسهم لترتفع حصته إلى 9.76%.

ورفع صندوق “Africa Alpha” حصته فى الشركة إلى 8.61% فى 18 مارس الماضى عبر شراء 12 ألف سهم جديد بسعر 55 جنيها للسهم.

كما رفع الصندوق تلك الحصة فى 5 مايو الجارى من 8.61% إلى 9.34% وفقا للإفصاح.

الإنماء للاستثمار تشترى أسهما جديدة فى “فوديكو” بقيمة 6.3 مليون جنيه

أعلنت الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية ” فوديكو” عن قيام شركة الإنماء للاستثمار بشراء 273.7 ألف سهم من أسهمها بقيمة اجمالية 6.3 مليون جنيه تقريبا.

وقالت فوديكو فى إفصاح للبورصة الأربعاء إن نسبة مساهمة الإنماء للاستثمار ارتفعت بعد العملية من 4.39% إلى 7.43% من اجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 23.09 جنيه ، وتم التنفيذ بواسطة شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

الإنماء للاستثمار تبيع 1.8 مليون سهم فى الاسماعيلية مصر للدواجن

فى سياق متصل، أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن بيع 1.8 مليون سهم من حصته فى شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بقيمة اجمالية 6.3 مليون جنيه وفقا لإفصاح آخر مرسل للبورصة الأربعاء.

وانخفضت حصة الإنماء للاستثمار فى الاسماعيلية مصر للدواجن بعد العملية من 5% إلى 3% تقريبا من إجمالى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 3 جنيه ، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر لتداول الأوراق المالية أيضا.