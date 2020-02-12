أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 12-2-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء ، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات ضعيفة.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.17% إلى مستوى 13845 نقطة ، بينما هبط مؤشر egx 70 بنسبة 0.94 % إلى مستوى 1257 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 427 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 28 سهما من إجمالى 173 سهم تداولا، بينما هبط 109 ، وبقى 36 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: بنك تنمية الصادرات يقفز بأرباحه النصفية إلى 602 مليون جنيه

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها،إفصاح البنك المصرى لتنمية الصادرات عن نتائج أعماله خلال النصف الاول .

وارتفع صافى أرباح البنك إلى 602 مليون جنيه خلال النصف المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 585 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق .

كما ارتفاع ايرادات البنك من عوائد القروض إلى 2.9 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بعوائد بلغت 2.6 مليار جنيه خلال النصف المقارن من 2018.

كما ارتفعت تكلفة الودائع إلى 1.9 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بتكلفة بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفع نصيب السهم من أرباح النصف إلى 1.94 جنيه ، مقارنة بنصيب بلغ 1.89 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

أخبار البورصة المصرية اليوم: فوديكو تحصل على موافقة لفتح المرحلة الثانية للاكتتاب

كما شهدت الجلسة إعلان شركة فوديكو للصناعات الغذائية عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فيما تبقى من المرحلة الأولى لاكتتاب زيادة رأس المال .

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن المرحلة الثانية للاكتتاب ستتم بنفس شروط الاكتتاب الواردة بالإعلان السابق.

أموك للزيوت المعدنية توقع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون العالمية

كذلك أفصحت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون العالمية فى مجال تجارة المواد البترولية .

وقالت إن هذا التوقع جاء على هامش فى فعاليات ثانى أيام مؤتمر مصر الدولى للبترول “ايجبس 2020”.

وأضافت إن هذه المذكرة تستهدف التعاون فى مجال تجارة المواد البترولية بما يحقق زيادة القيمة المضافة لمنتجات الشركة وخاصة المازوت.

أكرو مصر للشدات المعدنية توافق على افتتاح فرع بدولة كنيا

كذلك أعلنت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية عن افتتاح فرع بدولة كينيا تحت اسم Acrow formwork east limited.

وقالت أكرو مصر للشدات إن المجلس رفض تجديد الاتفاقية التسويقية المبرمة مع شركة trance Africa بدولة كينيا وقرر افتتاح فرع جديد للشركة هناك.

وفوض المجلس المهندس أحمد حاتم حسين هيكل فى التوقيع نياية عنها أمام كافة الجهات والمؤسسات الرسمية فى كينيا وإنهاء الإجراءات المطلوبة للتأسيس.