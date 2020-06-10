أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إفصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائى للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 1.17% إلى 10933 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.45% إلى 1283 نقطة، كما ارتفع EGX100 بنسبة 0.15% عند مستوى 2047 نقطة.

وهبط “EGX50” بنسبة 0.36 % إلى 1636 نقطة، بينما تراجع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.87 % عند مستوى 12553 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 910 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 60 سهما من إجمالى 174 سهمًا متداولة، بينما هبط 88 سهمًا، وبقى 26 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : تراجع أرباح إم إم جروب إلى 106 ملايين جنيه

شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات لشركات مدرجة أبرزها إفصاح شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية عن تراجع صافى أرباحها إلى 106.6 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 143 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة تراجع مبيعات الشركة إلى 2.2 مليار جنيه خلال الربع الأول مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما تراجعت تكاليف الشركة إلى 1.9 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف قدرها 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة .

فيما أظهرت القوائم المستقلة لشركة “إم إم جروب الأم” تراجع صافى ربحها إلى 106 مليون جنيه خلال الربع الأول مقارنة بنحو 109 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

إحالة نزاع أطلس للاستثمار مع هيئة التعمير إلى مكتب خبراء بعد حجزها للحكم

كما أفصحت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عن إحالة دعواها ضد هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مكتب خبراء بعد أن حجزت للحكم فى وقت سابق.

وقالت “أطلس” إن تلك الدعوى كانت ممدوة للنطق بالحكم بجلسة 9 يونيو الجارى ،وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالتها لمكتب خبراء الجيزة.

واستنادا إلى ذلك تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل لسداد رسوم الخبير وقدره خمسة آلاف جنيه.

وتطالب أطلس فى الدعوى باسترداد مبلغ 11 مليون جنيه من هيئة التعمير، إضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيه؛ جبرًا للأضرار المادية والأدبية التى لحقتها.

ويتعلق النزاع بقطعة أرض بالكيلو 43 بالشيخ زايد سدَّدت عنها “أطلس” 11 مليون جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير، نظير تغيير النشاط المخصص للأرض، وتحديد نسبة بنائية 25%.

بورتو جروب توافق على التبرع بـ 7 ملايين جنيه خلال 2020

كذلك أفصحت مجموعة بورتو جروب عن موافقة عموميتها على التبرع بمبلغ فى حدود 7 ملايين جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020.

واعتمدت العمومية نتائج أعمال السنة الفائتة المنتهية ديسمبر2019 وتقرير مراقب الحسابات والحوكمة.

كما اعتمد المجلس تبرعات العام السابق بنفس القيمة ( 7 ملايين جنيه)، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة الأربعاء.

وحققت بورتو جروب صافى أرباح مجمعة قدرها 116.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 133.8 مليون جنيه في 2018.

محافظ تأمين تبيع حصصا فى المصرية للمنتجعات السياحية بقيمة 118 مليون جنيه

وأعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن قيام ثمانى محافظ تأمين استثمارية مملوكة لشركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 118 مليون مليون جنيه.

وقالت المصرية للمنتجعات إن محفظتين أربع محافظ مملوكة لشركة مصر للتأمين باعت 45.7 مليون سهم بقيمة إجمالية 64.5 مليون جنيه.

وبلغت متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.41 جنيه، وانخفضت حصة الأربع محافظ فى الشركة من 8.05 % إلى 3.7% .

كما قامت أربعة محافظ تأمين مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 38.4 ملايين سهم بقيمة إجمالية 53.3 ملايين جنيه بمتوسط سعر 1.39 جنيه للسهم.

وانخفضتا نسبة مساهمة محافظ مصر لتأمينات الحياة إلى 3.3 % بعد العملية مقارنة بنحو 6.96 % قبل العملية.

ويبلغ رأسمال المصرية للمنتجعات السياحية مليار جنيه تقريبا،موزعا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.