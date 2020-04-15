أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 15-4-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إفصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، اختتام جلسة التداول على تأرجح ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 964 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط EGX30 بنسبة 1.11% إلى 10342 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 0.46% إلى 1091 نقطة، فى حين صعد «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% عند مستوى 1089 نقطة.

كما هبط EGX50 بنسبة 0.26% إلى 1481 نقطة، كما هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.94% إلى 11867 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 946 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونيين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 57 سهمًا من إجمالى 174 متداولة، بينما هبط 85 فقط، وبقى 32 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: ايديتا تشترى 120 ألف سهم فى خزينة

ايديتا

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، إعلان شركة ايديتا للصناعات الغذائية عن شراء 120 ألف سهم خزينة.

وقالت ايديتا فى إفصاح إن هذه الكمية من أسهم الخزينة تمثل 0.02% من إجمالى رأس المال وتأتى فى إطار خطة لدعم سعر السهم فى البورصة عبر شراء كمية.

وأعلنت ايديتا للصناعات الغذائية فى وقت سابق رغبتها فى شراء 14.5 مليون سهم خزينة خلال شهرين، وذلك فى إطار خطة لدعم سعر السهم فى البورصة.

وقالت “إيديتا”، فى إفصاح للبورصة 6 أبريل الحالى إن انخفاض سعر السهم يمثل فرصة استثمارية للشركة تسمح بدعم سعر السهم فى السوق.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2% من رأسمال إيديتا، ومن المقرر أن تموِّل الشركة عمليات الشراء ذاتيًّا

“كايرو ثرى ايه” تتقدم بعرض شراء النشا والجلوكوز.. والرقابة تدرس

كما أفصحت شركة كايرو ثرى ايه الدولية للصناعات عن تقدمها للرقابة المالية بعرض الشرء الكامل لشركة المصرية لصناعة النشار والجلوكوز .

وقالت الرقابة المالية إن شركة كايرو ثرى ايه تقدمت بعرض شراء بقيمة 8.54 جنيه للسهم ثم عدلته إلى 8.61 جنيه .

وجاء تعديل سعر العرض بناء على رأى الهيئة بألا يقل السعر عن متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الثلاثة اشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء.

ويستهدف العرض شراء أسهم شركات القاهرة للدواجن وأمريكانا مصر باعتبارهما من المساهمين الرئيسيين فى شركة النشا والجلوكوز.

مساهمة ترفع حصتها فى ليفت سلاب مصر بشراء 273 ألف سهم

ليفت-سلاب-مصر

كذلك أعلنت شركة ليفت سلاب مصر عن قيام المساهمة سامية أمين سالم شحاتة بشراء 273 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 462 ألف جنيه تقريبا.

وقالت ليفت سلاب إن نسبة مساهمة العميلة المشار إليها ارتفعت بعد العملية إلى 15.48% فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 14.95% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.94 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة برايم لتداول الأوراق المالية.